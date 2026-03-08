Áttörést jelentő magyar tanulmány a népbetegségek kapcsán

Mint az Országos Onkológiai Intézet oldalán olvasható, a modern orvostudományban már széles körben elfogadott az a nézet, hogy a szervezetben az oxidációs és redukciós folyamatok egyensúlya elengedhetetlen az egészséges sejtműködés fenntartásához. Az oxidáló vagy redukáló hatások előtérbe kerülésével egyaránt megnő a világon a vezető halálokok közé tartozó kardiovaszkuláris, daganatos, illetve idegrendszeri leépüléssel járó betegségek kialakulásának esélye.

A szerzők kiemelt figyelmet fordítanak annak tárgyalására, hogy többek között az atheroszklerózis, emlő- és hasnyálmirigytumorok, melanóma, Alzheimer- és Parkinson-kór kialakulásában és progressziójában milyen szerepet játszanak a kéntartalmú aminosavak metabolizmusáért felelős transzszulfurációs enzimek, amelyek a perszulfid-képződés mértékét is befolyásolják. Idősebb korban ezeknek az enzimeknek a szintje vagy aktivitása és a fehérje perszulfidáció folyamatosan csökken, ami hozzájárul az öregedés kóroki szerepéhez a fenti betegségcsoportokban – teszik hozzá.

„Fontos tehát megértenünk a perszulfidáció képződésének és bomlásának molekuláris folyamatait, amelyhez érzékeny és szelektív detektálási módszerek fejlesztésére van szükség”

– fogalmaznak.

Nagy Péter orvosprofesszor, a közlemény első szerzője, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatójaként kutatásai során folyamatos erőfeszítéseket tesz az ilyen eljárások fejlesztésére és azok alkalmazásainak kiterjesztésére tumoros betegminták vizsgálatában.

Az összefoglaló közlemény hazai és nemzetközi kollaboráció keretében készült, szerzői között szerepel Helmut Sies, az oxidatív stressz koncepciójának atyja, Solomon Snyder, az orvosbiológiai kutatások egyik legjobban hivatkozott szerzője, a szabadgyökök redox biológiájának és a mitokondriális energiatermelés világszínvonalú vezető szakértői, illetve az orvosi és élettani Nobel-díjas Louis J. Ignarro, aki a nitrogén-monoxid kardiovaszkuláris jelátviteli funkcióit tárta fel életműve során.

A közlemény várhatóan kiterjedt és átfogó hatást gyakorol a perszulfidáció kutatásának területén, kijelölve az irányt a jövőbeli orvosbiológiai alkalmazások és innovációk bevezetéséhez.