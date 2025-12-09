Jó hír a nyugdíjasoknak a karácsony előtti bevásárláshoz

A tavalyi karácsony után, amikor 30 ezer forint fölé emelkedett a nyugdíjasok nagybevásárlásának értéke, az idei ünnep valamivel kellemesebbnek ígérkezik – írja a Menedzsment Fórum.

A december eleji árak alapján ugyanis tovább csökkent az idősek által jellemzően vásárolt termékek összesített értéke, a lap által összeállított árkosár 2025 utolsó hónapjának elején 28 927 forintot mutatott. Ez 362 forinttal, azaz 1,2 százalékkal alacsonyabb, mint november elején, és gyakorlatilag megegyezik az árrésstop bevezetése utáni első, 2025 áprilisi mérésünk értékével.

A termékek összességében 1442 forinttal kerülnek kevesebbe, mint egy éve, ennek köszönhetően az árkosár-index értéke ismét negatív tartományba érkezett, most mínusz 4,7 százalék.

Novemberhez képest két olyan alaptermék van, aminek az ára legalább 10 százalékkal emelkedett: a tej 23,2 százalékkal, míg a kenyér 11,3 százalékkal drágult a három nagy hazai hipermarketláncnál. Másfelől viszont két termék ára legalább 10 százalékkal csökkent: 43,9 százalékkal kell kevesebbet fizetni a sertésmájasért (ez egy újonnan az árrésstop hatálya alá került élelmiszer), a burgonya ára pedig 14,2 százalékkal csökkent.

A tavaly decemberi árakhoz viszonyítva ugyancsak két termék esetében tapasztalunk jelentősebb áremelkedést: az ásványvízért 16,2, a joghurtért pedig 14,7 százalékkal kell az időseknek is mélyebben a tárcájukba nyúlniuk.

Az egy év alatt legalább 10 százalékkal olcsóbbá vált termékek listája viszont ennél jóval hosszabb:

a tejföl 44,1 százalékkal,

a krumpli 41,3 százalékkal,

a párizsi 35,9 százalékkal,

a sertésmájas 33,9 százalékkal,

a liszt 25,4 százalékkal,

a korábban óriási dráguláson átesett narancslé 24,6 százalékkal,

a sajt 19,4 százalékkal,

a szintén újonnan árrésstopossá vált alma 13,5 százalékkal,

a margarin 11,3 százalékkal kerül kevesebbe.

Az elmúlt tizenkét hónapban a nyugdíjak a januári emelésnek, valamint a novemberben utalt nyugdíjkorrekciónak köszönhetően összességében 4,8 százalékkal nőttek, míg az árkosárban szereplő termékek ára átlagosan 4,7 százalékkal csökkent.