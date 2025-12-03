Hasznos fejlesztés a NAV-tól: két kattintással igazolható a tartozásmentesség

Már elérhető az Ügyfélportálon (ÜPO) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal újítása. Akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, mostantól a korábbinál sokkal egyszerűbben bekerülhet a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA), így pedig jelentősen gyorsabbá válik az ügyintézés, ha egy nullás igazolásra lenne szükség.

A NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: az újításnak köszönhetően gyakorlatilag két kattintással bekerülhetnek az adatbázisba mindazok, akik megfelelnek a feltételeknek. Az Ügyfélportálra belépve nagyon könnyen és gyorsan meg lehet találni a KOMA menüpontot a felületen, alul a legutolsó csempét kell keresni az oldalon.

Itt kell kétszer kattintani, ami után az adóhivatal fogadni fogja a kérelmet, az illető pedig bekerül az adatbázisba.

Linczmayer Szilvia hozzátette: ha valaki nem felel meg a feltételeknek, nem is engedi tovább a rendszer, rögtön megjelenik a felületen, hogy tartozás van az adószámláján. Ebben az esetben a pontos összeg is látható, illetve a rendszer elnavigálja az adózót arra a felületre, ahol rendezheti a tartozását. Ha valaki nem tudja egy összegben kifizetni a tartozását, van lehetőség részletfizetés, fizetési halasztás vagy más fizetéskönnyítési kérelem igénylésére is.

Az Ügyfélportálba csak az azonosítás után lehet belépni, tehát biztonságos a rendszer. A NAV kommunikációs vezetője szerint azért éri meg bekerülni a KOMA-ba, mert

kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb olyan eljárásban, amely esetében jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását – legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről.

Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat, külön kérelem nélkül. „A legtöbb eljárásban, amelynél nullás igazolást, azaz nemleges igazolást kérne a pénzintézet vagy bármilyen szereplő, ott ha a jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását, akkor azt a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban való szerepléssel ki lehet váltani” – magyarázta Linczmayer Szilvia.

Kiemelte, hogy az Otthon Start hitel igénylésénél is nagyon hasznos lehet a KOMA, ugyanis ha valaki ezt a hitelt szeretné felvenni, akkor nem kell magával vinnie semmilyen papírt, hanem a NAV honlapján csak le kell ellenőrizni a KOMA menüpontban a szükséges adatokat. Itt be kell írni a magánszemély vagy az adott cég azonosító adatait, az adóazonosító jelét, és ha a rendszer azt jelzi, hogy szerepel a KOMA-ban az érintett magánszemély vagy cég, akkor az kiváltja a nullás igazolást.

A NAV közleménye szerint jelenleg több mint 240 ezer adózó szerepel a KOMA-ban, ahová az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott 5 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem. Ezen túl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni. Azok a cégek sem kerülhetnek be a KOMA-ba, amelyek végelszámolási, kényszertörlési, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt állnak.

A törvény szerint a KOMA-ba a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veheti fel a NAV a kérelmezőket. Ez azt jelenti, hogy azok, akik a feltételeknek megfelelve 2025. december 31-ig kettőt kattintanak az ÜPO-ban, már 2026. január 10-én komások lesznek.

Az Ügyfélportál új, egyszerű és biztonságos online szolgáltatása Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítással érhető el, így az adózók akár otthonról is intézhetik ügyeiket.