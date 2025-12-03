ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.56
usd:
327.11
bux:
109744.2
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Hasznos fejlesztés a NAV-tól: két kattintással igazolható a tartozásmentesség

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az új alkalmazás nemcsak abban segít, hogy jelzi, ha a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba kerüléshez valamelyik feltétel hiányzik, hanem elnavigál más, online adóhivatali szolgáltatás felé is, így sokkal könnyebb eljutni az adószámlához, rendezni a tartozást, pótolni a hiányzó bevallást. Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: az Otthon Start hitel igénylésénél is nagyon hasznos lehet a KOMA.

Már elérhető az Ügyfélportálon (ÜPO) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal újítása. Akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, mostantól a korábbinál sokkal egyszerűbben bekerülhet a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA), így pedig jelentősen gyorsabbá válik az ügyintézés, ha egy nullás igazolásra lenne szükség.

A NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: az újításnak köszönhetően gyakorlatilag két kattintással bekerülhetnek az adatbázisba mindazok, akik megfelelnek a feltételeknek. Az Ügyfélportálra belépve nagyon könnyen és gyorsan meg lehet találni a KOMA menüpontot a felületen, alul a legutolsó csempét kell keresni az oldalon.

Itt kell kétszer kattintani, ami után az adóhivatal fogadni fogja a kérelmet, az illető pedig bekerül az adatbázisba.

Linczmayer Szilvia hozzátette: ha valaki nem felel meg a feltételeknek, nem is engedi tovább a rendszer, rögtön megjelenik a felületen, hogy tartozás van az adószámláján. Ebben az esetben a pontos összeg is látható, illetve a rendszer elnavigálja az adózót arra a felületre, ahol rendezheti a tartozását. Ha valaki nem tudja egy összegben kifizetni a tartozását, van lehetőség részletfizetés, fizetési halasztás vagy más fizetéskönnyítési kérelem igénylésére is.

Az Ügyfélportálba csak az azonosítás után lehet belépni, tehát biztonságos a rendszer. A NAV kommunikációs vezetője szerint azért éri meg bekerülni a KOMA-ba, mert

kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb olyan eljárásban, amely esetében jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását – legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről.

Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat, külön kérelem nélkül. „A legtöbb eljárásban, amelynél nullás igazolást, azaz nemleges igazolást kérne a pénzintézet vagy bármilyen szereplő, ott ha a jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását, akkor azt a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban való szerepléssel ki lehet váltani” – magyarázta Linczmayer Szilvia.

Kiemelte, hogy az Otthon Start hitel igénylésénél is nagyon hasznos lehet a KOMA, ugyanis ha valaki ezt a hitelt szeretné felvenni, akkor nem kell magával vinnie semmilyen papírt, hanem a NAV honlapján csak le kell ellenőrizni a KOMA menüpontban a szükséges adatokat. Itt be kell írni a magánszemély vagy az adott cég azonosító adatait, az adóazonosító jelét, és ha a rendszer azt jelzi, hogy szerepel a KOMA-ban az érintett magánszemély vagy cég, akkor az kiváltja a nullás igazolást.

A NAV közleménye szerint jelenleg több mint 240 ezer adózó szerepel a KOMA-ban, ahová az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott 5 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem. Ezen túl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni. Azok a cégek sem kerülhetnek be a KOMA-ba, amelyek végelszámolási, kényszertörlési, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt állnak.

A törvény szerint a KOMA-ba a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veheti fel a NAV a kérelmezőket. Ez azt jelenti, hogy azok, akik a feltételeknek megfelelve 2025. december 31-ig kettőt kattintanak az ÜPO-ban, már 2026. január 10-én komások lesznek.

Az Ügyfélportál új, egyszerű és biztonságos online szolgáltatása Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítással érhető el, így az adózók akár otthonról is intézhetik ügyeiket.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Hasznos fejlesztés a NAV-tól: két kattintással igazolható a tartozásmentesség

nav

adóbevallás

fejlesztés

adatbázis

adózás

köztartozás

linczmayer szilvia

ügyfélportál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Beperli az EU-t Magyarország

Beperli az EU-t Magyarország

Szijjártó Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament politikai egyezségre jutott abban, hogy kitiltják az EU-ból az orosz kőolajat és földgázt 2027 második felétől, a földgázt szeptembertől, a kőolajat az év végétől. A jogi harcot Budapest Pozsonnyal együtt kívánja megvívni ez ellen.
 

Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend

Botrány Brüsszelben: vádat emeltek az EU volt külügyi vezetője ellen

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

VIDEÓ
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök "befejezte az ukrajnai konfliktus finanszírozását", Ukrajna támogatását a NATO európai tagállamaira hárítja. Putyin szerint a béke alappillére a Donbasz teljes átadása, az elfoglalt területek hivatalos elismerése és az ukrán haderő nagyon jelentős, száz ezer főre történő korlátozása. Zelenszkij eközben Írországban arról beszélt, sosem volt még ilyen közel a béke, de Kijev biztonsági garanciákat akar. A fronton az oroszok jelentős előretörésekről számoltak be, az ukránok szerint a védelem kitart, mitöbb, Kijev több támadást is intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor: eldőlhetett a 2026-os minimálbér emelés mértéke?

Rendkívüli bejelentésre készül Orbán Viktor: eldőlhetett a 2026-os minimálbér emelés mértéke?

A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia denies Putin rejected all of US peace plan, as No 10 hits out at 'Kremlin claptrap'

Russia denies Putin rejected all of US peace plan, as No 10 hits out at 'Kremlin claptrap'

Responding to Vladimir Putin's claims that Russia is "ready" for war with Europe, Keir Starmer's spokesman says Putin "isn't serious about peace".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 10:02
„Tisztességtelen verseny” – Vége az egyik ősi taxis cégnek
2025. december 3. 09:39
Zárnák az orosz gázcsapokat Európában – Itt a menetrend
×
×
×
×