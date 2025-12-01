ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő Elza
Concept of wealth, personal savings and collecting money for retirement
Nyitókép: Bence Bezeredy/Getty Images

Tekintélyes lakossági kamatjövedelem, túlértékelt lakásárak – beszédes számok az MNB-től

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Az MNB 2025 novemberében mutatta be pénzügyi stabilitási jelentését – a riportot Banai Ádám, a jegybank főközgazdász-ügyvezető igazgatója kommentálta az InfoRádióban.

Banai Ádám a jegybank pénzügyi stabilitási jelentésének bemutatóján elmondta: a magyar bankrendszer továbbra is erős és ellenálló, bőséges likviditás, magas tőkeellátottság és stabil jövedelmezőség jellemezte 2025 első felében. A nemteljesítő hitelek aránya mind a lakossági, mind a vállalati piacon történelmi mélyponton van. A vállalati hitelpiacon várat magára az érdemi fordulat.

Erős alapok, beáramló kamatok

A bankrendszer teljes tőkemegfelelési mutatója június végén 20,7 százalékot ért el, ami több mint 2300 milliárd forintos szabad tőkepuffert jelent. A tőkemegfelelési mutató azt mutatja meg, hogy a bank rendelkezik-e a vállalt kockázatok fedezéséhez elegendő tőkével. Összehasonlításképpen: a 2008-as válság idején ez 12,9 százalékon volt – olvasható a jelentésben.

A szektor adózott eredménye 760 milliárd forint volt, ez 174 milliárd forintos csökkenést jelentett 2024 első félévéhez képest, de továbbra is magas szinten állt 2025 első félévében. Az eredmény romlásának oka a nettó kamateredmény csökkenése, a működési kiadások inflációt meghaladó növekedése, az egyedi tételek közül pedig az előző évhez képest magasabb elszámolt extraprofitadó volt. A sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) 19,1 százalékon állt 2025 második negyedévének végén. A hitelintézetek több mint 90 százaléka legalább ugyanakkora, több mint fele pedig magasabb jövedelmezőséggel számol hosszú távon, mint jelenleg becsült tőkeköltsége.

A bankok kamatjövedelmében egyre nagyobb súlyt képvisel a központi kormányzat felől érkező bevétel, az állami kamattámogatások összege 2025-ben várhatóan 562 milliárd forintos értékű lesz. A bankok az MNB-vel szembeni nettó kamatjövedelme a 2023-ban megfigyelt historikus csúcs óta folyamatosan mérséklődik – emeli ki a stabilitási jelentés.

A háztartási szektorból származó kamatjövedelem 65 milliárd forinttal nőtt éves alapon,

az erőteljes lakossági hitelkiáramlásnak és az átárazódásokkal növekvő állományi kamatoknak köszönhetően. Részesedése csaknem 40 százalékot ért el az első félévben. A nettó kamatjövedelem ugyanakkor mérséklődött, mivel az MNB-vel szembeni kamatjövedelem erősebben csökkent, mint amilyen mértékben a magánszektortól érkező nőtt.

Megingathatatlan lehet az áremelkedés

A jelentés kiemeli, az ingatlanpiacon a lakások tekintetében a bővülő kereslet új kínálat hiányában a lakásárak további emelkedéséhez is hozzájárul. 2025 második negyedévére a nominális lakásárak éves növekedési üteme országos átlagban 17,9 százalék volt, Budapesten 23,1 százalék. A piacra jelentős hatással van a szeptember 1-jén indult Otthon Start hitelprogram.

Országosan 18,8 százalékkal túl vannak értékelve a lakásárak

– olvasható 2025 második negyedévére vonatkozva a jelentésben.

Ez köszönhető az állampapírpiaci megtakarítások első negyedévi lakáspiacra áramlásának, illetve az Otthon Start generálta többletkeresetnek. A kedvező kamatozás miatti alacsonyabb törlesztőrészletek kezdeti hatását viszont csak a lakásárak nagyon jelentős, 40-50 százalékos emelkedése oltaná ki – írja a jelentés.

Az Otthon Start program keretében az első két hónapban közel 6000 szerződés született, összesen 203 milliárd forint értékben. A program 2026 végéig akár 1900 milliárd forintnyi hitelkihelyezést generálhat, viszont a kínálat érdemi növekedésének elmaradása esetén akár további 15 százalékpontos lakásár-emelkedés érkezhet – olvasható az összegzésben.

Banai Ádám, a jegybank főközgazdász-ügyvezető igazgatója ezzel kapcsolatban hozzátette: a végső hatás a lakáspiacra nagy mértékben attól fog függeni, hogy mennyire lesz sikeres a lakáskínálat-növelési törekvés, amelyet az elmúlt időszakban a kormány véghezvitt. Több tízezer új lakás is megjelenhet majd a piacon, ezzel Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának kijelentésére hivatkozva.

Száguldó személyi, vánszorgó vállalati hitelezés

A piaci alapú lakáshitelek hosszú lejáratú állampapírok hozamhoz viszonyított felára 2022 vége óta nulla körüli szinten stagnál. Amennyiben olyan szinten marad a felár, ami az ügyfél kockázatosságát nem fedezi, az stabilitási kockázatokkal járhat – írja a jelentés.

A személyi hitelezés erősödik, 2025 első felében historikus csúcsra emelkedett, az előző év azonos időszakához képest 40 százalékkal nőtt a kibocsátott személyi kölcsönök értéke. A teljesen online megkötött szerződések aránya 2025 első felében elérte a 45 százalékot. A kamatok az év elején 16 százalékra csökkentek, majd pedig a félév során összességében nem változtak. Az MNB Hitelezési Felmérése alapján a válaszadó intézmények nettó 11 százaléka lazítana 2025 IV. és 2026 I. negyedévére előretekintve a fedezetlen fogyasztási hitelek terén, így a kamatfelárakban is – olvasható a stabilitási jelentésben.

A vállalati hitelezés a jelentés szerint visszafogott, de a nemteljesítő hitelek aránya, mint a lakossági piacon, itt is történelmi mélyponton van. A vállalati hitelállomány mindössze 2 százalékkal nőtt egy év alatt 2025 közepéig. A kkv-szegmens hiteldinamikája ennél enyhén magasabb volt, a nagyvállalatok hitelállománya stagnált. A visszafogott bővülés a vállalkozások és bankok véleménye szerint is keresleti tényezőkre vezethető vissza. A vállalkozások számára a termelés legfőbb akadálya a termékeik, szolgáltatásaik iránti kereslet elégtelensége.

Banai Ádám az InfoRádióban hozzátette: továbbra is várat magára az érdemi fordulat a vállalati hitelpiacon. Ehhez komoly segítséget tud nyújtani a minősített vállalati hitel, és úgy tűnik, bőven van olyan hitelképes vállalat a hazai vállalati szektorban, amiben „benne van a potenciál”.

Gazdaság    Tekintélyes lakossági kamatjövedelem, túlértékelt lakásárak – beszédes számok az MNB-től

banai ádám

magyar nemzeti bank

stabilitási jelentés

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.
 

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

EU-főképviselő: nem akar békét Moszkva

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

