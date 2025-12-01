ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 1. hétfő
szendvics sajt paradicsom
Nyitókép: Pixabay

Drágulhatnak a sajtok - kikerültek a listáról

Infostart

A kormány módosította a kiskereskedelmi árrés 10 százalékra való korlátozásáról szóló jogszabályt, ezzel csökkentve a hatósági áras körbe tartozó sajtok körét. A péntek esti hivatalos lapban megjelent rendeletmódosítás értelmében december elsejétől a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól.

A november 13-i eredeti tervezet még kiterjesztette volna az árréskorlátozást a félkemény sajtokra is. A módosítás után egyedül a sajtkrémek és kenhető sajtok tartoznak a korlátozás alá - vette észre a hvg.hu.

A legnagyobb forgalmú félkemény sajt, a trappista – amely eddig is szerepelt a listán – valamint más népszerű sajtfajták, mint a Cheddar, Gouda, Emmentali, Edam vagy Maasdamer, kikerültek az árrésplafon hatálya alól.

Egy másik jogszabály módosításával egyidejűleg a kormány két sajtfajtát felvett azon áruk közé, amelyek behozatala bejelentésköteles lesz. Ezen a listán eddig főleg húsok, liszt, cukor, burgonya és tojás szerepelt. Bejelentéskötelessé vált a Gouda és az Edam sajt behozatala, de szigorúan körülírt paraméterekkel

Bejelentésköteles lesz a tej is, a nem sűrített tejszín és a vaj behozatala is.

Eddig a tejből csak az UHT és ESL tej behozatala volt bejelentésköteles (1,5% és 2,8% zsírtartalommal), most azonban a bejelentési kötelezettség minden tejre kiterjed.

