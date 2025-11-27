ARÉNA - PODCASTOK
Aerial view of London and the Tower Bridge, England, United Kingdom
Nyitókép: heyengel / Getty

Bort iszik és vizet prédikál: a brit pénzügyi felügyelet a saját iránymutatását sem tartja be

Infostart

A PwC úgy számolt, hogy az évtized végére 200 ezermilliárd dollárra nőhet a globális vagyonkezelési szektor mérete, ezen belül is a privát piacok húzhatják a bevételeket. Jelenleg kiemelt cél az Egyesült Királyságban, hogy az embereket a készpénzhalmozás helyett a reálgazdaságba való befektetésre, a vagyonkezelőket pedig belföldi befektetésekre ösztönözze. Ám eközben a brit pénzügyi felügyeletről kiderült, hogy maga sem tartja be a saját iránymutatásait.

Erős nyomás alatt áll a brit vagyonkezelői szektor, a PwC szerint kedvező kilátások előtt áll a nemzetközi vagyonkezelői iparág: a kezelt vagyon 2030-ra elérheti a 200 ezermilliárd dollárt – írja a Financial Times cikke nyomán a Portfolio.

A magántőke és a magánhitel a szektor bevételeinek több mint felét adhatják a tanácsadó cég számításai szerint. A 300 vagyonkezelő, intézményi befektető és forgalmazó bevonásával készült jelentés szerint a privát piacokból származó bevételek öt éven belül 432 milliárd dollárra nőhetnek.

Albertha Charles, a PwC UK vagyonkezelési vezetője elmondta, a cég várakozása szerint a globális infláció és a kamatszint tovább fog mérséklődni.

Ez a készpénz-megtakarítások befektetésekbe áramlását ösztönözheti, ami kifejezett célja az Egyesült Királyság kormányának.

A növekedési lehetőségek ellenére az ágazat nyereségességét kihívások elé állítja a fokozódó verseny, a díjak kényszerű leszorítása és az emelkedő költségek. Az elmúlt öt évben a vagyonkezelők 89 százaléka érzékelt profitnyomást.

A PwC előrejelzése szerint a kezelt vagyon arányában mért nyereség 2018 óta már 19 százalékkal csökkent, és 2030-ig további 9 százalékos visszaesés várható.

A brit pénzügyi felügyelet, az FCA saját foglalkoztatói nyugdíjprogramjának részvényportfólióján belül alig 4 százalék a brit részvények aránya, ami jóval alacsonyabb, mint a szektor más szereplőinél mért szint – miközben a felügyelet a többi piaci szereplőt nagyobb hazai kitettségre ösztökéli. (Az 556,9 millió fontos alap többségében adósságpapírokban tartja vagyonát.)

A jegyzett részvények 45 millió fontos állományából csupán 1,8 millió font koncentrálódott a brit piacra az éves beszámoló szerint, ami 4 százalékos hányadot jelent.

Eközben a Pensions Policy Institute tavalyi kutatása a nyugdíjalapok körében 25 százalékos átlagot mért. Az intézet idei, módosított módszertannal készült felmérése pedig 12 százalékos brit részvényarányt mutatott.

A felügyelet nyugdíjalapjának alacsony hazai részvénykitettsége azért is feltűnő, mert a kormány és maga az FCA is nagyobb belföldi befektetésekre bátorítja a nyugdíjkezelőket.

