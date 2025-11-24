ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő Emma
Gas burning with blue flames on the burner of a gas stove. Concept of carbon footprint and price of natural gas on the market
Nyitókép: HJBC

Felére estek az európai gázárak, bíztatóan reagál a piac a béketárgyalások fejleményeire

Infostart

Az európai gázárak az év eleji szinthez képest majdnem a felére estek, a TTF tőzsdén. A piac nyugodtabb, az ellátás stabil és az orosz–ukrán háború lezárásának biztató fejleményei is okozhatják a feltűnően kedvező árfolyamot.

Az Európában irányadó TTF gáztőzsde következő havi árjegyzése hétfő reggel már 30 euró/MWh alatt is járt, ami azt jelenti, hogy az év eleji árjegyzéshez képest közel felére esett az európai gázár - írja a Portfolio.

A portál emlékeztet, hogy a mostani árszint jóval nyugodtabb piaci hangulatot tükröz 2025 elejéhez képest. Az ellátásbiztonság stabil, és bár az uniós tárolói készletek alacsonyabbak a tavalyi szinteknél, de ez részben az Európai Unió által megreformált kötelező tárolási előírásoknak köszönhető.

Az ármozgás kapcsán a hétvégi genfi béketárgyalásokra is kitér az elemzés. A Bloomberg szerint az orosz–ukrán konfliktus érintettjei közelednek egy olyan keretmegállapodáshoz, amely hosszabb távon lezárhatja a háborút. A Donald Trump amerikai elnök által megszabott november 27-i célhatáridő későbbre tolódhat, a piac már a részleges jó hírekre is reagálhat.

