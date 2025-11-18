ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.23
usd:
331.38
bux:
106062.72
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com/Victor Serban

Tarol az Apple Kínában

Infostart / MTI

Októberben 25 százalék volt az amerikai cég részesedése a kínai okostelefon-piacon.

Az Apple Inc. okostelefon-eladásai Kínában 37 százalékkal nőttek októberben az új, 17. szériás készülékek iránti erős keresletnek köszönhetően - áll a Counterpoint Research piackutató honlapján kedden közzétett jelentésben.

A kínai piacon az iPhone-ok adták az összes eladott okostelefon 25 százalékát. Ilyen magas értéket a vállalat utoljára 2022-ben ért el. Tavaly októberben 19 százalék volt az iPhone részesedés az összeladásokból Kínában.

Összességében 8 százalékkal nőttek a kiskereskedelmi okostelefon-eladások Kínában a múlt hónapban.

A Xiaomi 7 százalékos eladásnövekedéssel több mint egy évtized után először került a második helyre 17 százalékos piaci részesedése alapján. A Vivo eladásai Kínában 4 százalékkal emelkedtek, piaci részesedése 17 százalékról 16 százalékra mérséklődött, de ez is elég volt az októberi lista harmadik helyére.

A negyedik helyen álló Huawei eladásai 19 százalékkal estek, piaci részesedése 17 százalékról 13 százalékra zsugorodott. Az ötödik Honor eladásai 1 százalékkal csökkentek, piaci részesedése 13 százalékól 12 százalékra süllyedt. A hatodik OPPO eladásai viszont 19 százalékkal nőttek, piaci részesedése 12 százalékról 13 százalékra emelkedett.

Kezdőlap    Gazdaság    Tarol az Apple Kínában

kína

apple

iphone

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

A vizsgálatok még zajlanak, jelen pillanatban annyit lehet megállapítani, hogy nem valamilyen élelmiszer alapanyag vagy nem az étel elkészítése okozta a problémát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke. Úgy véli, a jelenlegi szabályok megfelelőek, nincs szükség szigorításra, csak be kell tartani azokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot

Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a forint volt középpontban: a múlt héten egy sor potenciális árfolyamrángató bejelentés követte egymást, miközben összességében továbbra is kitart a magyar deviza erősödése. A folyamat legfőbb mozgatórugóiról és a trend tartósságáról Beke Károly, a Portfolio vezető elemzője beszélt. A műsor második felében a vállalkozások adó- és adminisztrációs terheinek csökkentését célzó, újonnan elfogadott intézkedéscsomaggal foglalkoztunk. Ki és milyen mértékben kerülhet a nyertesek közé? A részletekről Jancsa-Pék Juditot, a LeitnerLeitner partnerét, vezető adótanácsadóját kérdeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!

Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!

Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to welcome Saudi Arabia's crown prince - and Ronaldo - to the White House

Trump to welcome Saudi Arabia's crown prince - and Ronaldo - to the White House

The football star plays in Saudi Arabia, and will be at the White House alongside the country's de facto leader Crown Prince Mohammed bin Salman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 14:55
Eladja MBH-részvényei egy részét az állam
2025. november 18. 14:04
Megérkezett a döntés az alapkamatról
×
×
×
×