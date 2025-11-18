Tarol az Apple Kínában

Az Apple Inc. okostelefon-eladásai Kínában 37 százalékkal nőttek októberben az új, 17. szériás készülékek iránti erős keresletnek köszönhetően - áll a Counterpoint Research piackutató honlapján kedden közzétett jelentésben.

A kínai piacon az iPhone-ok adták az összes eladott okostelefon 25 százalékát. Ilyen magas értéket a vállalat utoljára 2022-ben ért el. Tavaly októberben 19 százalék volt az iPhone részesedés az összeladásokból Kínában.

Összességében 8 százalékkal nőttek a kiskereskedelmi okostelefon-eladások Kínában a múlt hónapban.

A Xiaomi 7 százalékos eladásnövekedéssel több mint egy évtized után először került a második helyre 17 százalékos piaci részesedése alapján. A Vivo eladásai Kínában 4 százalékkal emelkedtek, piaci részesedése 17 százalékról 16 százalékra mérséklődött, de ez is elég volt az októberi lista harmadik helyére.

A negyedik helyen álló Huawei eladásai 19 százalékkal estek, piaci részesedése 17 százalékról 13 százalékra zsugorodott. Az ötödik Honor eladásai 1 százalékkal csökkentek, piaci részesedése 13 százalékól 12 százalékra süllyedt. A hatodik OPPO eladásai viszont 19 százalékkal nőttek, piaci részesedése 12 százalékról 13 százalékra emelkedett.