Eladja MBH-részvényei egy részét az állam

Az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezet és a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részvényadásvételi megállapodást kötött – írja a hvg.hu.

Az ügylet keretében a pénzintézet MRP szervezete a bank által kibocsátott, 5 százalékos tulajdonrészt megtestesítő, összesen 16 126 481 darab részvényt vásárolt a közvetett állami tulajdonú társaságtól, 42,1 milliárd forintért, ami a bank tőzsdei értékének 2,6 százaléka. A Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. egy egyszeri kiegészítő vételár kifizetésére lehet jogosult a későbbiekben. A közlemény ez utóbbiról nem tartalmaz részleteket.

Az állami rész további csökkenésével az MBH egyre inkább tekinthető Mészáros Lőrinc érdekeltségének – immáron 60 százalékos tulajdonrész kötődik a vállalkozóhoz.