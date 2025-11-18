ARÉNA - PODCASTOK
Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Ezen a napon olvad össze a bank a Takarékbankkal, a fúzióval létrejön a MBH Bank Nyrt., amely egységes arculattal működik tovább és Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetévé válik.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Eladja MBH-részvényei egy részét az állam

Infostart

Öt százalékos részesedést ad el az összesen húsz százalékos csomagjából az állam a pénzintézet vezetőinek, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programnak.

Az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Szervezet és a Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. részvényadásvételi megállapodást kötött – írja a hvg.hu.

Az ügylet keretében a pénzintézet MRP szervezete a bank által kibocsátott, 5 százalékos tulajdonrészt megtestesítő, összesen 16 126 481 darab részvényt vásárolt a közvetett állami tulajdonú társaságtól, 42,1 milliárd forintért, ami a bank tőzsdei értékének 2,6 százaléka. A Corvinus BHG Vagyonkezelő Zrt. egy egyszeri kiegészítő vételár kifizetésére lehet jogosult a későbbiekben. A közlemény ez utóbbiról nem tartalmaz részleteket.

Az állami rész további csökkenésével az MBH egyre inkább tekinthető Mészáros Lőrinc érdekeltségének – immáron 60 százalékos tulajdonrész kötődik a vállalkozóhoz.

