ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy élelmiszerboltban vásárló nő a hűtőrészlegnél.
Nyitókép: Getty Images/Tang Ming Tung

Enni kell! – Tovább farigcsálja a vámokat Donald Trump

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump pénteken felfüggesztette a vámokat több mint kétszáz élelmiszeripari termékre, köztük a kávéra, marhahúsra, banánra, narancslére és paradicsomra.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva kijelentette: "Bizonyos esetekben [a vámok] emelhetik az árakat", de összességében "szinte nincs infláció az Egyesült Államokban". Hozzátette, "a kávé ára kissé magas volt, most hamarosan alacsony lesz".

Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, Trump újságíróknak azt válaszolta: "Nem hiszem, hogy erre szükség lesz." "Csak egy kis visszalépést tettünk" - mondta.

Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak, mondván: "A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot."

A csütörtök éjféltől hatályos intézkedés éles fordulatot jelent Trump korábbi politikájában.

A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint a darált marhahús ára közel 13 százalékkal, a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison - a legnagyobb mértékben több mint három éve, elődje, Joe Biden idején mért csúcsok óta. A banán ára körülbelül 7 százalékkal magasabb, a paradicsomé pedig 1 százalékkal; lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek.

A Fehér Ház szerint az enyhítést a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre.

A Fehér Ház közölte: a vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyet az Egyesült Államokban nem termesztenek vagy dolgoznak fel, és további kereskedelmi megállapodásokat terveznek az év végéig.

Leslie Sarasin, a FMI-Food Industry Association elnöke üdvözölte az intézkedést, mondván: "Ez segíteni fogja a fogyasztókat, akiknek remélhetőleg megfizethetőbbé válik a reggeli kávéja, valamint az amerikai gyártókat, amelyek sok ilyen terméket használnak fel."

Ezzel szemben Chris Swonger, a Distilled Spirits Council elnöke csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EU-ból és Nagy-Britanniából származó szeszes italok kimaradnak az enyhítésekből: "Ez újabb csapás az amerikai vendéglátóiparra a kritikus ünnepi szezon kezdetén; ezek értéknövelt mezőgazdasági termékek, amelyeket nem lehet az Egyesült Államokban előállítani."

Kezdőlap    Gazdaság    Enni kell! – Tovább farigcsálja a vámokat Donald Trump

élelmiszer

donald trump

vám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz Dániel szakorvos: aki elmúlt 45, induljon szűrésre, a fiatalabbak rákja sokkal agresszívabb
Prosztatahónap

Orosz Dániel szakorvos: aki elmúlt 45, induljon szűrésre, a fiatalabbak rákja sokkal agresszívabb
Ha egy férfinak vizelési panasza, gyakori vizelési ingere, gyenge vizeletsugara van, minél hamarabb érdemes urológushoz mennie, mert emögött jóindulatú prosztatamegnagyobbodás is, de rosszindulatú is állhat. Orosz Dániel, az Uzsoki Utcai Kórház urológusa a novemberi prosztatarák-megelőzési hónap kapcsán az InfoRádióban hangsúlyozta: aki elmúlt 45 éves, induljon szűrővizsgálatra, mert a fiatalkori rák sokkal agresszívabb. Még háziorvosi beutaló sem kell hozzá.
Bóka János az Arénában: az a kérdés, hogy valódi vagy hipotetikus pénzek szerepelnek majd az uniós költségvetésben

Bóka János az Arénában: az a kérdés, hogy valódi vagy hipotetikus pénzek szerepelnek majd az uniós költségvetésben

Az unió következő hétéves költségvetésével kapcsolatban jelenleg nem a számok a fontosak, hanem az, hogy kinek és milyen befolyása lesz arra, hogy a források hova kerülnek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Úgy látja az Európai Bizottság mozgástere nő e téren, és a Magyarország számára fontos programoktól pénzt vesz el, amit aztán Ukrajnába küld.
 

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump 5 milliárd dollárra perel egy elhibázott videó miatt

Donald Trump 5 milliárd dollárra perel egy elhibázott videó miatt

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy várhatóan már a jövő héten akár 5 milliárd dollárra is beperli a BBC-t a 2021. január 6-i beszédéből hibásan szerkesztett videó miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így készül pihepuha pityókás kenyér: bárki megsütheti, kovász sem kell hozzá

Így készül pihepuha pityókás kenyér: bárki megsütheti, kovász sem kell hozzá

Kóstoltad már a pityókás kenyeret? Ehhez a recepthez kovász sem kell, egyszerű élesztővel elkészíthető, ráadásul a hosszas hajtogatást, többszörös kelesztést is megspórolhatod.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 07:40
Nyereséggel zárta a szezont a Wizz Air, mégis eladta 3 vadonatúj gépét
2025. november 15. 07:15
Jó híreink vannak az autósoknak
×
×
×
×