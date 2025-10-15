ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Bitcoin Symbol in a digital raster microstructure - 3d illustration
Nyitókép: peterschreiber.media/Getty Images

Öt titokzatos haláleset: a kriptovilágban a zuhanás néha szó szerint végzetes

Vendégszerző

A 32 éves ukrán kriptokereskedő, Konsztantin Galics halála sokkolta a közösséget. A történelem során több ismert kriptopiaci szereplő távozott idő előtt, jellemzően nagy összeomlások után. Gerald Cotten, John McAfee, Nikolai Mushegian, Tiantian Kullander a digitális aranyláz hősei, akik végül maguk is a piac áldozatai lettek. A kérdés most már nem az, ki szakít nagyobbat, hanem hogy ki éli túl a bukást.

Kijev, 2025. október 11. Egy fekete Lamborghini áll az út szélén, motorja kihűlt, ablakai bepárásodtak. Bent, a volán mögött egy 32 éves férfi mozdulatlan teste. Konsztantin Galics, a Cryptology Key kereskedési akadémia alapítója, a kriptovilág ismert alakja volt. Egy nappal korábban a piac 18 milliárd dollárt veszített értékéből, miután az amerikai elnök 100 százalékos vámot vetett ki a kínai importtermékekre. A piac pánikba esett, Galics pedig közel harmincmillió dollárnyi befektetői pénzt bukott. Mielőtt meghalt, megüzente családjának, hogy nem bírja tovább. Bár a pisztoly a saját nevére volt bejegyezve, a rendőrség egyelőre nem zárta ki az idegenkezűséget.

Ez a tragédia nem az első, és talán nem is az utolsó a kriptotörténelemben. A pénzügyi buborékok mindig is termeltek áldozatokat. Ám a digitális valuták világa különösen kegyetlen. Az anonimitás, a volatilitás és a virtuális vagyon illúziója egyszerre kínál óriási vagyonokat és feneketlen veszteségeket.

Gerald Cotten: az ember, aki magával vitte a kulcsokat

2018 decemberében Gerald Cotten, a kanadai QuadrigaCX alapítója, Indiában hunyt el, hivatalosan gyomorproblémák miatt. Halálát követően kiderült, hogy a tőzsdéjén mintegy 190 millió dollárnyi ügyfélvagyonhoz nem tud hozzáférni, mivel a jelszavakat kizárólag ő ismerte.

A kriptopiac ekkor már több mint 80 százalékot esett a 2017-es csúcshoz képest. Sokak szerint Cotten halála körül túl sok a furcsaság ahhoz, hogy véletlen legyen. Egyes elméletek szerint „exit scam”-et hajtott végre, azaz lelépett a befektetők pénzével.

Mások szerint azonban valóban meghalt, és magával vitte a digitális kulcsokat a túlvilágra. Egy dolog azonban biztos, esete súlyos léket ütött a virtuális valutákkal kapcsolatos bizalom mázán.

John McAfee: a szabadság prófétája, aki rácsok mögött halt meg

Három évvel később, 2021 júniusában, a hírhedt vírusirtóprogram feltalálója, egyben ismert kriptoevangélista, John McAfee akasztotta fel magát egy spanyol börtöncellában. Legalábbis ez a hivatalos verzió.

A kriptopiac ekkor 50–60 százalékkal volt a korábbi csúcsa alatt, és McAfee pere az amerikai adóhatóságokkal a nyilvánosság előtt zajlott. McAfee a szabadság és decentralizáció szimbólumává vált, aki egyszerre hirdette a függetlenséget és élte a paranoia kultúráját.

Nikolai Mushegian: a DeFi látnoka, akit elnyelt a tenger

2022 októberében Nikolai Mushegian, a MakerDAO egyik úttörő fejlesztője Puerto Ricóban vízbe fulladt. Halála előtt paranoiás üzeneteket posztolt arról, hogy el akarják tenni láb alól.

A DeFi-szektor ekkor még nem heverte ki a TerraUSD és a LUNA összeomlását. A piac 70 százalékot zuhant a csúcshoz képest. Mushegian zsenialitása mögött a decentralizált pénzügyekbe vetett hit állt. Azt hirdette, hogy nem kellenek központi szereplők a fizetőeszközök mögé.

Ám épp ez a hit vezetett oda, hogy magára maradt, amikor a rendszer, amit teremtett, összedőlt. A decentralizáció végül pont a bukását okozta ahelyett, hogy nagyobb bizalmat és erősebb alapokat teremtett volna.

Tiantian Kullander: a fiatal titán, aki szinte mindent elért

Alig egy hónappal később, 2022 novemberében álmában hunyt el a 30 éves Tiantian „TT” Kullander, az Amber Group társalapítója. Az FTX-összeomlás után, amikor a piac több mint 75 százalékot veszített értékéből, a kriptovilágban pánik és kiábrándultság uralkodott.

Kullander a második generáció képviselője volt. Nem anarchista, nem látnok, hanem precíz pénzügyi stratéga, aki hidat akart építeni a Wall Street és a blokklánc között. Ám a művét nem tudta befejezni.

A változó piac

A történetek közös mintázata dermesztő. Cotten, McAfee, Mushegian és Kullander halálát jelentős piaci összeomlás előzte. Galics mostani esete viszont más. A piac most csupán 15 százalékot esett, és a bitcoinnal még mindig jóval a 2025 előtti szintek felett kereskednek.

Ha korábban csak mély depresszió, szinte teljes összeomlás hozott magával ilyen tragikus végkifejletet, akkor most valami új korszak kezdődhet. A változás gyökere lehet a tőkeáttételes kereskedés térhódítása, vagy az elvárások realitástól való elszakadása.

A kriptovilág hősei rendre nem a csúcson, hanem a lejtőn távoztak. Míg a piac mindig talpra áll, az emberek esetében ez sajnos kevésbé igaz. A legfontosabb kérdés így nem az, hogy mennyit ér egy kriptoeszköz, hanem az, hogy mennyire szerencsés az, ha egy ember a vagyonát digitális légvárakra építi.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

öngyilkosság

kriptovaluta

kriptopénz

