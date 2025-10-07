ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 7. kedd Amália
Nyitókép: Pixabay

Történelmi pillanat: kisebbségbe került a szén a megújuló energiával szemben

Infostart

De Európa és Amerika sem lehet nagyon büszke erre a teljesítményre, ami legfőképp Kínáé.

Az év első felében több áram jött megújuló energiaforrásokból - és atomenergiából -, mint szénből szúrta ki egy BBC-n is megjelent elemzésből a Telex.

Ami a részleteket illeti, az emberiség áramigénye folyamatosan nő, ennek a növekménynek a 100 százalékát sikerült kielégíteni nap- és szélerőművekkel, ebből kifolyólag csökkenhetett a szén- és földgázfogyasztás.

A siker globális, a Föld egyes pontjait nézve viszont nagyon egyenetlen a kép az összeállítás szerint.

  • A megújuló energia leginkább Kínában robbant be igazán.
  • Az Egyesült Államok és az EU több fosszilis forrásból származó energiát használt, mint korábban.

Fosszilisból továbbra is a szén a domináns energiaforrás.

A tanulmányból kiderül még, hogy Kína több új nap- és szélerőművet épített, mint a többi ország együttesen, és több áramot is termelt így, mint amennyire szüksége volt.

Az Egyesült Államok viszont egyre inkább fordul a fosszilis energiahordozók felé.

Kezdőlap    Gazdaság    Történelmi pillanat: kisebbségbe került a szén a megújuló energiával szemben

