Toy house and calculator with copy space. Property, home insurance, buy, sell and rent concept.
Nyitókép: mohd izzuan/Getty Images

Jelentős spanyol ingatlanportfóliót vásárolt az Indotek

Infostart / MTI

Az ingatlanbefektető és vagyonkezelő cég több mint 43 millió euró értékben vásárolta az ingatlanokat, a portfólió 41 százaléka kiemelten likvidnek számít.

Az Indotek Group 43,5 millió euró (17 milliárd forint) értékű, 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló nemteljesítő hiteleket (NPL) is tartalmazó spanyolországi portfóliót vásárolt – jelentette be csütörtökön az ingatlanbefektető és vagyonkezelő cég.

A csomag több mint 90 százalékban lakóingatlanokat – 307 lakást és 89 házat – foglal magában, valamint parkolóhelyeket, kiszolgálóépületeket és kereskedelmi ingatlanokat. A vállalat több mint tízéves tapasztalatára épít a nemteljesítő hitelek (NPL) és alulteljesítő eszközök kezelésében.

A bejelentésben idézik Florian Nowotnyt, az Indotek Group pénzügyi igazgatóját, aki szerint ez a felvásárlás jól kiegészíti a cég már meglévő spanyol portfólióját. A nemzetközi partnerekkel közös tranzakció lehetőséget teremt arra, hogy jól bevált értékteremtő stratégiájukat alulteljesítő portfóliókra alkalmazzák.

A megvásárolt portfólió 41 százaléka kiemelten likvidnek számít – jelezte a cég. Az Indotek a helyi partnerével, a – nemrégiben a BCM Global által felvásárolt – Redwooddal működik együtt a portfólió értékelése, árazása és kitisztázása során.

Az Indotek Group több mint 230 millió euró értékű spanyolországi befektetései kiterjednek a szállodaiparra, a kiskereskedelemre, valamint immár a lakó- és vegyes funkciójú ingatlanokra is. A vállalat portfóliójába tartoznak olyan kereskedelmi ingatlanok, mint a Castilla y Leónban található Espacio León bevásárlóközpont (amelyet 2024-ben vásároltak meg a Blackstone-tól), a barcelonai Vilamarina, illetve a valenciai Pueblo Bonaire outlet. Szállodaportfóliójába hét tengerparti hotel tartozik összesen mintegy 1700 szobával – összegezték.

