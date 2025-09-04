ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök
Energos Power úszó LNG-terminál a Balti-tengeren. Forrás: Energos Power
Nyitókép: Energos Power

Ambiciózus orosz LNG-tervek – a valóság mást mutat

Infostart

Oroszország az LNG-export felfuttatásával pótolná a kieső földgázkeresletet. A projekt nehézségekbe ütközik.

Idén már a hatodik alkalommal szállítottak LNG-t Oroszországból, a Távol-Kelet irányába – írta meg a VG a Reuters alapján. Az orosz energiastratégia nagy szerepet szán az LNG-nek a következő időszakban, hiszen ennek révén távoli piacokra is értékesíteni tudják a kitermelt földgázt.

Az Arctic LNG 2 projekt célja, hogy új vevőket találhasson Moszkva, miután Európa egyre inkább leválik az orosz földgázról.

Az LNG-létesítmény működését megnehezítik a nyugati szankciók, beüzemeléséhez kínai segítségre volt szükség

– derítette ki a High North News szaklap. Jelenleg a tervezett éves 13 millió tonnás kapacitás helyett mindössze éves szinten 3 millió tonna LNG termelésére képes a beruházás.

Ennek ellenére ambiciózus célokat tűzött ki az üzemeltető Novatek. A 2025-ös év végéig további harminc szállítmányt terveznek kibocsátani – a Lloyd's List információi alapján. Ezek várhatóan szintén Kína irányába haladnak majd, ugyanúgy, mint az első LNG-szállítmány, ami elhagyta a létesítményt.

