ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.32
usd:
340.5
bux:
0
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Brutális, ami a LEGO-nál történik

Infostart / MTI

A játékgyártó LEGO Csoport szerdai közlése szerint az idei első fél évben rekordszintű bevételre tett szert és nőtt a nyeresége is. A cég termékei iránt különösen Nyugat-Európában és a CEEMEA (Közép-Kelet-Európa, Közel-Kelet, Afrika) régióban volt nagy kereslet.

A családi tulajdonban lévő cég eladásai a június végéig tartó hat hónapban 12 százalékkal rekordszintre, 34,6 milliárd dán koronára (1 korona ~ 53 forint) emelkedtek az egy évvel korábbi 31 milliárd koronáról.

A LEGO Csoport üzemi eredménye 10 százalékkal, 9 milliárd koronára nőtt az idei első fél évben. Az adózott eredmény ugyancsak 10 százalékkal, 6,5 milliárd koronára nőtt az egy évvel korábbi 6 milliárd koronáról.

Áprilisban a LEGO Csoport megnyitotta új gyárát Vietnámban, amely hozzájárul a hosszú távú növekedéshez az ázsiai és csendes-óceáni térségben. A gyár a vállalat hatodik, világszerte működő és eddigi legkörnyezetbarátabb létesítménye.

A vállalat jelenleg több mint 1,5 milliárd dollárt fektet be egy gyár és egy regionális elosztóközpont építésébe az amerikai Virginia államban. Mindkettő várhatóan 2027-ben nyílik meg. Emellett folytatta a gyárak bővítését Mexikóban és Magyarországon.

A vállalat az év első felében 24 üzletet nyitott, így globálisan összesen 1079 márkaboltja van 54 piacon.

Kezdőlap    Gazdaság    Brutális, ami a LEGO-nál történik

bevétel

lego

nyereség

játékgyár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik ugyanis a részletes amerikai GDP-adat, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig iránykereséssel indulhat a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Iszonyú hőséggel robogunk a hétvége felé: szabályosan megfővünk ma a melegben

Iszonyú hőséggel robogunk a hétvége felé: szabályosan megfővünk ma a melegben

A szaharai por megszűrheti a gomolyfelhőket, csapadék pedig ma egyáltalán nem valószínű a rekkenő hőségben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI investigates Minneapolis school shooting as anti-Catholic hate crime

FBI investigates Minneapolis school shooting as anti-Catholic hate crime

Two children were killed when an attacker opened fire through the windows of the city's Annunciation Church.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 06:11
Újra az orosz olajra feni a fogát az Exxon
2025. augusztus 28. 06:00
Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára
×
×
×
×