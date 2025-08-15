Figyelem, egy napra bezár a boltok többsége

Az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepnapja, augusztus 20-a idén a hét közepére, szerdára esik – nincs munkanap-áthelyezés, sem hosszú hétvége, szóval egynapos ünnep következik.

Így fő szabály szerint

csak szerdán, augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek,

mert csak ez az egy nap lesz ünnepnap, munkaszüneti nap. A hét többi napján nincs változás, a szokásos nyitvatartás lesz érvényben – írja a 24.hu.

A plázák, bevásárlóközpontok közleményei szerint akad, amelyik teljes körűen zárva lesz, de egyes helyeken néhány üzlet, egység kinyithat. Ahol vannak éttermek, mozik, szórakozóhelyek, edzőtermek, kiállítások, azok jellemzően nyitva lesznek. Pontosabb infókért érdemes tehát az adott helyeken, vagy a weben előzetesen tájékozódni.

Lesz ezen túl is augusztus 20-án néhány hely, ahol lehet majd vásárolni, ha muszáj, például a benzinkutakon található shopokban, de az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek egy részénél is elképzelhető ez, és lehetnek kisebb üzletek, trafikok is, amelyek kinyithatnak, úgy, hogy a tulajdonos vállalja magára az ünnepnapi kiszolgálást.

Az augusztus 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek is.

Több szolgáltató is közleményt adott ki, hogy a szemétszállítás rendjét nem érinti az ünnep – ahol szerdán szállítják el a szemetet, ott augusztus 20-án is el fogják szállítani.

Ami a strandokat, fürdőket illeti, a weben található információk szerint vannak helyek, ahol a szokásos nyitvatartás lesz érvényben, de van, ahol a vasárnapi nyitvatartás szerint várják a vendégeket augusztus 20-án, szerdán. Az éttermek nyitva lehetnek az ünnepnapokon is, de találni olyat, amely hosszú hétvégét tart augusztus 20-i kezdettel, azaz szerdától nem lesz nyitva, csak legközelebb hétfőn.