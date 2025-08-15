ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.39
usd:
339.09
bux:
104722.71
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Old fashioned sign in the window of a shop saying in Hungarian ZĂĄrva, meaning in english Closed.
Nyitókép: Gwengoat/Getty Images

Figyelem, egy napra bezár a boltok többsége

Infostart

Mivel augusztus 20-a a hét közepére esik, csak szerdán nem lesz nyitva a boltok zöme.

Az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepnapja, augusztus 20-a idén a hét közepére, szerdára esik – nincs munkanap-áthelyezés, sem hosszú hétvége, szóval egynapos ünnep következik.

Így fő szabály szerint

csak szerdán, augusztus 20-án lesznek zárva az üzletek,

mert csak ez az egy nap lesz ünnepnap, munkaszüneti nap. A hét többi napján nincs változás, a szokásos nyitvatartás lesz érvényben – írja a 24.hu.

A plázák, bevásárlóközpontok közleményei szerint akad, amelyik teljes körűen zárva lesz, de egyes helyeken néhány üzlet, egység kinyithat. Ahol vannak éttermek, mozik, szórakozóhelyek, edzőtermek, kiállítások, azok jellemzően nyitva lesznek. Pontosabb infókért érdemes tehát az adott helyeken, vagy a weben előzetesen tájékozódni.

Lesz ezen túl is augusztus 20-án néhány hely, ahol lehet majd vásárolni, ha muszáj, például a benzinkutakon található shopokban, de az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek egy részénél is elképzelhető ez, és lehetnek kisebb üzletek, trafikok is, amelyek kinyithatnak, úgy, hogy a tulajdonos vállalja magára az ünnepnapi kiszolgálást.

Az augusztus 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek:

  • a benzinkutak,
  • az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,
  • az önálló virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek is.

Több szolgáltató is közleményt adott ki, hogy a szemétszállítás rendjét nem érinti az ünnep – ahol szerdán szállítják el a szemetet, ott augusztus 20-án is el fogják szállítani.

Ami a strandokat, fürdőket illeti, a weben található információk szerint vannak helyek, ahol a szokásos nyitvatartás lesz érvényben, de van, ahol a vasárnapi nyitvatartás szerint várják a vendégeket augusztus 20-án, szerdán. Az éttermek nyitva lehetnek az ünnepnapokon is, de találni olyat, amely hosszú hétvégét tart augusztus 20-i kezdettel, azaz szerdától nem lesz nyitva, csak legközelebb hétfőn.

Kezdőlap    Gazdaság    Figyelem, egy napra bezár a boltok többsége

bolt

benzinkút

gyógyszertár

szórakozóhely

nyitva tartás

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elszámolhatták magukat a német hatóságok, súlyos összegek láttak napvilágot

Elszámolhatták magukat a német hatóságok, súlyos összegek láttak napvilágot
Az illetékes német hatóságok kimondatlanul is elszámolták magukat – legalábbis erről tanúskodnak azok a friss adatok, amelyeket a kormány most tett közzé. Ezek szerint a határellenőrzés szigorítására tavaly szeptember óta több mint 80 millió eurót költöttek. Az is kiderült, hogy a teljes összeg felét egyetlen költségtípus teszi ki.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma lesz a nagy Trump-Putyin csúcs, bekerítés fenyegeti az ukrán katonákat - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma este, magyar idő szerint várhatóan 9 órakor kezdődik a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök személyes találkozója Alaszkában. Az eseménytől nem remélhető áttörés, már csak azért sem, mert az orosz haderő két fontos város, Pokrovszk és Kosztyantynivka körül is bekerítheti hamarosan az ukrán katonákat. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Oroszország Szamara régióját. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei

Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei

MÁK otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a lakásfelújítási támogatás 2025 feltételei, így jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak és más jogosultaknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet Putin for summit in Alaska as Russia's war with Ukraine rages

Trump to meet Putin for summit in Alaska as Russia's war with Ukraine rages

Ukraine's Volodymyr Zelensky will watch from afar when the US president sits down with the Russian leader in Alaska later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 21:40
Öt új magyarországi helyszínen nyílik BYD-szalon
2025. augusztus 14. 20:19
Nagy bajba került a legendás Kodak
×
×
×
×