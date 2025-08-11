ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő
Pumping equipment gas at gas station. Close up of a hand holding fuel nozzle
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Kéz a kézben változik a dízel és a benzin ára

Infostart

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük

Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal – írja a holtankoljak.hu. A hétfői átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 585 forint/liter,
  • gázolaj: 596 forint/liter.

