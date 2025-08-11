Kéz a kézben változik a dízel és a benzin ára

Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal – írja a holtankoljak.hu. A hétfői átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 585 forint/liter,
- gázolaj: 596 forint/liter.
Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.
Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután.
Seven people were killed in the attack, the broadcaster says, with the IDF saying it targeted Anas al-Sharif because he "served as the head of a terrorist cell" in Hamas.