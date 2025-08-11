A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a EUTELSAT SA együttműködési megállapodást kötött

A HUSAT program a legnagyobb, magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT programban a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani, és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd - ismertették.

Az együttműködési megállapodás tárgyát jelentő, és az EUTELSAT SA által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvencia jogokat a felek a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni, ugyanakkor ezzel a bejelentéssel a 4iG S&D megerősíti, hogy az MoU jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez - írták.

A EUTELSAT SA egy vezető, több pályán saját műholdakat üzemeltető vállalat, amely több mint negyven éves múltra tekint vissza műholdflotta üzemeltetésében. Jelenleg 34 geostacionárius pályán és mintegy 600 alacsony pályán lévő távközlési műholddal rendelkezik, valamint műholdpozíciós jogok és frekvenciák kezelésével foglalkozik, együttműködve a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal - tájékoztatott a 4iG Nyrt.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik, az elmúlt egy évben 720 és 1920 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.