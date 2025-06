Több autóipar beszállító is eltűnhet Németországban

válaszadók 67 százaléka jelezte, hogy két év múlva kevesebb versenytárssal számol, mint ma. Csak 20 százalékuk számít arra, hogy új szereplők - elsősorban Kínából - lépnek be a piacra. Az ázsiai verseny azonban már ma is nagy kihívásnak számít. A válaszadók több mint fele, 51 százaléka már most is "behozhatatlan előnyt" tulajdonít az ottani vállalatoknak a kulcsfontosságú technológiák terén.

Az iparág helyzetének értékelése is egyértelműen negatív: a megkérdezettek 79 százaléka "inkább rossznak" vagy akár "nagyon rossznak" értékeli azt. A saját vállalatukra vonatkozóan a válaszadók lényegesen pozitívabban nyilatkoztak: 78 százalékuk inkább "jónak" vagy akár "nagyon jónak" minősítette a helyzetet.

"A vélemények drámaian eltérnek egymástól" - mondja Jannik Bayat, a Baker Tilly szakértője.

"Az iparág ugyan felismeri a kockázatokat, de úgy tűnik, saját vállalatain belül nem elég határozottan lép fel ellenük." A válaszadók 56 százaléka a magas beruházási és költségnyomást nevezte meg legnagyobb kihívásnak, 60 százalékuk emellett azt is panaszolta, hogy a geopolitikai változások és a lehetséges kereskedelmi konfliktusok miatt jelenleg már nem lehet megalapozott terveket készíteni. Ugyanakkor 55 százalékuk úgy vélte, hogy az iparág átalakulásának időszaka még a vártnál is gyorsabban fog lezárulni.

A többség azonban nem lát veszélyt a saját vállalkozására nézve, 75 százalékuk úgy véli, hogy saját üzleti modelljük nagyrészt független a hajtástechnológia változásától, mivel az általuk gyártott alkatrészeket ugyanúgy használják az elektromos autókban, mint a belső égésű motorral hajtott modellekben.

A gyártás külföldre áthelyezését csak 17 százalékuk tartja szükségesnek versenyképességük megőrzése érdekében.

A felméréshez 100 német autóipari beszállító vezetőjét kérdezte meg a Baker Tilly tanácsadó és könyvvizsgáló cég márciusban és áprilisban.