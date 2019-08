Madár István: nem feltétlenül jó az infláció csökkenése

Az előző hónapban 3,9-ről 3,4 százalékra mérséklődött a drágulási ütem Magyarországon, a júliusban pedig 3,3 százalék lett az egy évre visszamenő árdinamika – tájékoztatott Madár István. A Portfolio vezető elemzője szerint ez a szám megfelel a várakozásoknak.

Kiemelte: természetes, hogy minden hónapban van néhány tizedszázalékpontos áremelkedés. Néhány területen azonban átlag feletti a drágulás: például az élelmiszereknél, különösen a húsoknál, de a friss zöldségek ára is 20 százalékkal bővült az elmúlt egy évben. A sertéshúsé 13, a liszt ára pedig 10 százalékkal emelkedett.

A ruházkodási termékek alig drágultak, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok ára pedig éves viszonylatban visszaesést is mutat. Az üzemanyagok ára mindenhol a világban hektikusan ingadozik – hangsúlyozta a szakértő, aki szerint folytatódik az infláció enyhülése. Madár István a Magyar Nemzeti Bank azon várakozására is felhívta a figyelmet, miszerint a külső környezet dezinflációs hatást gyakorolhat az árakra. Ez is mérsékelheti az inflációt. Az elemző kiemelte: ez nem feltétlenül jó, hiszen ez a fékező hatás a növekedésre is hatást gyakorolhat.