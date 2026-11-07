„Tankönyvi” november eleji időjárásunk van – videó

Hétvégén derült, napos, száraz időre számíthatunk, de az éjszakák nagy területen lesznek fagyosak, a csúcs 10 fok környékén alakul, ez megfelel a sokévi átlagnak, ezt közölte a HungaroMet.
Ezért az időjárásért egy nagy kiterjedésű anticiklon felelős, középpontja idetevődött.
Szombat hajnalra párássá vált a levegő, helyenként köd is képződött, a minimumértékek -5-1 fok között alakultak, a hidegre hajlamosabb helyeken előfordulhattak alacsonyabb értékek, magasabb helyeken és belvárosokban néhány fokkal enyhébb volt a hajnal.
Napközben tehát sok napsütésre számíthatunk, délután jelenhet meg csak néhány fátyolfelhő.
Csapadék továbbra sem lesz.
A jövő héten már mozgalmasabb időre lehet számítani, többször megnövekszik a felhőzet, csapadék is előfordulhat, leginkább kedden.
Nagy változás a hőmérsékletben most még nem lesz.
Részletek: