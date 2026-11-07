ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Napsütéses, derült idő.
Nyitókép: Getty Images / Roman Studio

„Tankönyvi” november eleji időjárásunk van – videó

Infostart

Egy nagy kiterjedésű anticiklon ragasztotta ide a derült, éjjel fagyos időt most.

Hétvégén derült, napos, száraz időre számíthatunk, de az éjszakák nagy területen lesznek fagyosak, a csúcs 10 fok környékén alakul, ez megfelel a sokévi átlagnak, ezt közölte a HungaroMet.

Ezért az időjárásért egy nagy kiterjedésű anticiklon felelős, középpontja idetevődött.

Szombat hajnalra párássá vált a levegő, helyenként köd is képződött, a minimumértékek -5-1 fok között alakultak, a hidegre hajlamosabb helyeken előfordulhattak alacsonyabb értékek, magasabb helyeken és belvárosokban néhány fokkal enyhébb volt a hajnal.

Napközben tehát sok napsütésre számíthatunk, délután jelenhet meg csak néhány fátyolfelhő.

Csapadék továbbra sem lesz.

A jövő héten már mozgalmasabb időre lehet számítani, többször megnövekszik a felhőzet, csapadék is előfordulhat, leginkább kedden.

Nagy változás a hőmérsékletben most még nem lesz.

Részletek:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    „Tankönyvi” november eleji időjárásunk van – videó

időjárás

szombat

ősz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Ügynökakták – olyan nevek is előkerültek, amelyek a történészt is meglepték

Tényfeltáró bizottságot hoz létre a Mazsihisz az ügynöklisták nyilvánosságra kerülése után. A Zsidó Emlékezet Bizottsága azt vizsgálja majd, hogyan működött együtt az állambiztonság a rendszerváltás előtt a magyarországi zsidó felekezeti intézményekkel és közösségekkel.
 

Sári Zsolt az ügynökaktákról: a hiteles adatokkal jobban megérthető, mi miért történt, mert a rendszer volt a fő bűnös

„Azt írtak le, amit jónak láttak” – B. Tóth László az állambiztonsági múltjáról

Ügynökakták: a Fidesz a politikai felelősök megnevezését követeli

Kijavították a Nyitott Akták hibáját – felajánlja a lemondását Cseh Gergő Bendegúz

Magyar Péter reagált a lemondására irányuló követelésre

Medveczky Ilona: engem zsarolt az állambiztonság

Felföldi József debreceni milliárdos: soha nem végeztem ügynöki tevékenységet

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Állóháború Brüsszelben és Strasbourgban - Ezen múlik, mennyi uniós forrás jut Magyarországnak a következő években

Állóháború Brüsszelben és Strasbourgban - Ezen múlik, mennyi uniós forrás jut Magyarországnak a következő években

A "szokásos" tagállami és intézményi ellentétek mellett az európai politika őszi fordulata is akadályozza az Európai Unió következő 7 éves költségvetésének elfogadását, ez pedig a Magyarországnak járó jövőbeli forrásokkal kapcsolatban is komoly kérdéseket vet fel. A tagállamok egy része kisebb költségvetést és kevesebb befizetést, a másik változatlan agrár- és kohéziós támogatásokat szeretne, miközben az Európai Parlament az uniós szintű területekre is jóval több pénzt szánna, mint korábban. Engedni egyelőre senki nem akar, pedig az idő vészesen fogy, mivel 2027-ben az eddiginél is nehezebb lehet a megállapodás tető alá hozása. Cikkünkben négy forgatókönyvet vázolunk fel, amelyek mentén eldőlhet az európai politika új iránya, illetve a Magyarországnak járó források sorsa.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele

Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele

A nők általában nemcsak több házimunkát végeznek, hanem a család működtetésének láthatatlan terhét is gyakran ők viselik.

BBC
Business Sport Travel Science
Meghan's father Thomas Markle appears in court over child sex abuse material

Meghan's father Thomas Markle appears in court over child sex abuse material

The 82-year-old was arrested in Florida after the FBI searched two Los Angeles-area storage units he rented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 06:15
Vigyázat, elbukhatja a Google-nél tárolt fotóit, videóit, ha nem elég figyelmes!
2026. november 6. 09:52
Különleges helyzet: nem győzték kapkodni a fejüket a Duna-parton az autósok péntek reggel – videó
×
×