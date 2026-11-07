„Tankönyvi” november eleji időjárásunk van – videó

Hétvégén derült, napos, száraz időre számíthatunk, de az éjszakák nagy területen lesznek fagyosak, a csúcs 10 fok környékén alakul, ez megfelel a sokévi átlagnak, ezt közölte a HungaroMet.

Ezért az időjárásért egy nagy kiterjedésű anticiklon felelős, középpontja idetevődött.

Szombat hajnalra párássá vált a levegő, helyenként köd is képződött, a minimumértékek -5-1 fok között alakultak, a hidegre hajlamosabb helyeken előfordulhattak alacsonyabb értékek, magasabb helyeken és belvárosokban néhány fokkal enyhébb volt a hajnal.

Napközben tehát sok napsütésre számíthatunk, délután jelenhet meg csak néhány fátyolfelhő.

Csapadék továbbra sem lesz.

A jövő héten már mozgalmasabb időre lehet számítani, többször megnövekszik a felhőzet, csapadék is előfordulhat, leginkább kedden.

Nagy változás a hőmérsékletben most még nem lesz.

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