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Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Kiderült, kiktől kérnek pénzügyi tanácsot a fiatalok

Infostart / InfoRádió

Az Erste és a HÖOK felmérése szerint a hallgatók több mint fele saját munkából fedezi megélhetését, míg minden harmadik fiatal elsősorban családi támogatásra támaszkodik. A legnagyobb pénzügyi kihívások közül 43 százalékuk a hosszú távú megtakarítások kialakítását említette meg.

A felsőoktatásban tanuló diákok egynegyede elégedetlen jelenlegi anyagi helyzetével, de döntő többségük szerint ez javulni fog a következő öt évben – derül ki az Erste és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) közös kutatásából.

A csaknem ezer egyetemista és főiskolás megkérdezésével készült felmérés szerint a hallgatók 33 százaléka inkább vagy teljes mértékben elégedett jelenlegi anyagi helyzetével, míg minden negyedik válaszolt úgy, hogy inkább vagy egyáltalán nem elégedett. Tízből négy (42 százalék) nem tudott határozott választ adni a kérdésre.

A fiatalok háromnegyede optimistán tekint a jövőre: 43 százalék pozitív változásra számít anyagi helyzetében a következő öt évben,

minden harmadik pedig jelentős javulást vár. A megkérdezettek 5 százaléka szerint romlani fog pénzügyi helyzete, a jelentős romlást várók aránya 3 százalék. A diákok egytizede nem vár változást, 6 százalék nem tudott egyértelmű választ adni.

A felmérés szerint a hallgatók több mint fele saját munkából fedezi megélhetését, míg minden harmadik fiatal elsősorban családi támogatásra támaszkodik. A legnagyobb pénzügyi kihívások közül 43 százalékuk a hosszú távú megtakarítások kialakítását említette. A főiskolások és egyetemisták egyharmada a váratlan kiadásokra félretett tartalék hiányát, míg többek között az albérletben élők a lakhatási költségeket jelölték meg nehézségként.

A pénzügyi kérdésekben a legtöbben családtagjaiktól kérnek tanácsot, de sokan önállóan is keresnek információkat. A felmérés szerint a mesterséges intelligencián alapuló eszközöket már többen használják pénzügyi tájékozódásra, mint a közösségi médiát vagy az influenszereket.

A kutatásból az is kidrült, hogy a fiatalok ritkán beszélnek pénzügyeikről. A válaszadók mindössze 12 százaléka mondta, hogy legalább hetente megosztja valakivel ezzel kapcsolatos gondolatait, míg minden nyolcadik hallgató egyáltalán nem beszél másokkal pénzügyi kérdésekről.

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Kezdőlap    Életmód    Kiderült, kiktől kérnek pénzügyi tanácsot a fiatalok

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