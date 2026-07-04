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Nyitókép: Pixabay

Nem baj, ha unatkozik a gyerek, sőt

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Hároméves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás- és beszédfejlődését – egyebek mellett erre mutat rá a Bethesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legújabb kiadványa.

„Kis kezekben nagy képernyők – Útmutató szülőknek a kora gyermekkori digitáliseszköz-használathoz” címmel jelent meg a Bethesda Gyermekkórház és az NMHH közös brosúrája, amely tudományos alapon nyugvó iránytűt nyújt a legkisebbek szüleinek. Ennek központi gondolata, hogy a gyermekek első életévei meghatározóak a testi, szellemi és lelki fejlődés szempontjából, ezért a digitális szokások tudatos kialakításával érdemes már a várandósság idejétől kezdve foglalkozni. A szakértők hangsúlyozzák: a cél nem a technológia teljes kiiktatása, hanem egy olyan következetes családi szabályrendszer és digitális házirend megteremtése, amely védi a gyermek fejlődését, miközben segíti az otthoni élet és a digitális világ közötti egészséges egyensúly megtartását.

Az NMHH kutatásai szerint ma már az óvodáskorú gyermekek 87 százaléka használ digitális eszközöket, és minden tizedik gyermek rendelkezik saját készülékkel, ami jelentősen növeli a szülői kontroll nélküli eszközhasználat kockázatát. A képernyők már a háromévesek négyötödének életében jelen vannak, pedig a Bethesda Gyermekkórház tudományos chartája hároméves kor alatt egyáltalán nem javasolja az ilyen eszközök használatát, míg az óvodások számára naponta legfeljebb 30 perces képernyőidőt ajánl. A túl korai és mértéktelen eszközhasználat bizonyítottan lassíthatja a mozgás- és beszédfejlődést, gátolhatja a pihentető alváshoz szükséges melatonintermelést, hosszú távon pedig elhízáshoz, hangulatingadozáshoz és „digitális szemfáradáshoz” vezethet.

A tájékoztató rávilágít az úgynevezett „technoferencia” jelenségére is, amikor a szülő és a gyermek közötti mély kapcsolódást zavaró technológiai tényezők – például értesítések vagy telefonra vetett gyors pillantások – szakítják meg, csökkentve ezzel a gyermek érzelmi biztonságérzetét. A szakemberek arra ösztönzik a szülőket, hogy ne féljenek az unalomtól, hiszen az „a kreativitás kapuja”: ha hagyjuk a gyermeket néha unatkozni, az agya 10 – 15 perc után átkapcsol, és képessé válik az önálló játékra és felfedezésre. A „képernyő helyett kapcsolat” elvét követve a kiadvány olyan offline alternatívákat mutat be, mint a közös mozgás, a meseolvasás vagy az alkotás, amelyek a belső képalkotást, a finommotorikát és az érzelmi szabályozást is hatékonyabban fejlesztik, mint a készen kapott digitális tartalmak.

A gyakorlati segítségnyújtás jegyében a szülők a kiadványból egy digitális házirend elkészítését segítő sablont is letölthetnek, amely hozzájárul a család egyedi igényeihez szabott szabályok lefektetéséhez. Ezek a szerzők szerint akkor válnak hitelessé, ha a szülők saját eszközhasználatukkal is jó példát mutatnak, hiszen a gyermekek számára a szülői minta a legerősebb iránytű. Az útmutató kitér a „sharenting”, vagyis a szülői túlposztolás veszélyeire is, tanácsokat adva a gyermekek digitális lábnyomának csökkentéséhez, valamint magánszférájuk védelméhez.

A kiadvány teljes terjedelmében ingyenesen elérhető és letölthető itt.

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Kovács Erik
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