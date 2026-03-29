Belgrád, 2020. április 24. Idős emberek tornáznak egy belgrádi parkban 2020. április 24-én, miután Szerbiában enyhítették a koronavírus-járvány miatt bevezetett, több mint egy hónapja tartó szigorú kijárási korlátozásokat.
Nyitókép: MTI/AP/Darko Vojinovic

70 felett muszáj néhány dolgot csinálni, hogy megélje a 80-at - itt a lista

Infostart

A rendszeres séta önmagában már nem elegendő az időskori fizikai állapot megőrzéséhez; 70 év felett célzott erőnléti edzésre és az idegrendszert is stimuláló gyakorlatokra van szükség az önálló életvitel fenntartásához – mutatnak rá friss kutatások.

Az elle.com által ismertetett szakértői vélemények szerint bár a gyaloglás jótékony hatással van a szívműködésre és a mentális egészségre, de aerob tevékenységként nem nyújt elegendő ingert az öregedéssel járó biológiai folyamatok, például az izomvesztés (szarkopénia) és a csontsűrűség csökkenése ellen.

Alfonso Jiménez, a Rey Juan Carlos Egyetem professzora hangsúlyozza, hogy az öregedés kritikus módon érinti a csontokat, az ízületeket és az izmokat. A mozgásszegény életmód gyorsíthatja a csontritkulás folyamatát, az ízületek pedig veszítenek rugalmasságukból. A szakértő szerint a megoldást az erőnléti edzés és a kontrollált instabilitási gyakorlatok kombinációja jelenti - olvasható az nlc.hu-n.

Szüjséges tevékenységek 70 felett

  • Saját testsúlyos gyakorlatok vagy külső súlyok használata a mechanikai inger biztosítására.
  • Olyan összetett mozgások, amelyek az agyat is aktívan bevonják (például lépcsőzés közbeni labdadobálás).
  • Legalább 48 órás pihenőidő betartása az edzések között a szöveti alkalmazkodás érdekében.

A kutatások, köztük százéves emberek bevonásával készült tanulmányok is megerősítik, hogy az izomszövet még igen magas korban is képes pozitívan reagálni a terhelésre.

A funkcionális képességek javulása független a korábbi sportmúlttól, így az erőnlét fejlesztése bármikor elkezdhető.

Ukrán drónok csaptak le az orosz kikötőben - Vasárnapi híreink a háborúról

Ukrán dróntámadás érte vasárnap az oroszországi Uszty-Luga kikötőjét. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben.

Példátlan méretű tüntetéshullám söpör végig az Egyesült Államokon: milliók üzentek hadat Donald Trumpnak

Szombaton az Egyesült Államok több ezer pontján szerveztek összehangolt tüntetéseket Donald Trump és kormányzata ellen No Kings néven.

Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel and vow to continue over coming days

Israel earlier said it had intercepted a missile, as Yemen's internationally recognised government accuses Iran of "dragging" the country into the war.

