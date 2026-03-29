Az elle.com által ismertetett szakértői vélemények szerint bár a gyaloglás jótékony hatással van a szívműködésre és a mentális egészségre, de aerob tevékenységként nem nyújt elegendő ingert az öregedéssel járó biológiai folyamatok, például az izomvesztés (szarkopénia) és a csontsűrűség csökkenése ellen.

Alfonso Jiménez, a Rey Juan Carlos Egyetem professzora hangsúlyozza, hogy az öregedés kritikus módon érinti a csontokat, az ízületeket és az izmokat. A mozgásszegény életmód gyorsíthatja a csontritkulás folyamatát, az ízületek pedig veszítenek rugalmasságukból. A szakértő szerint a megoldást az erőnléti edzés és a kontrollált instabilitási gyakorlatok kombinációja jelenti - olvasható az nlc.hu-n.

Szüjséges tevékenységek 70 felett

Saját testsúlyos gyakorlatok vagy külső súlyok használata a mechanikai inger biztosítására.

Olyan összetett mozgások, amelyek az agyat is aktívan bevonják (például lépcsőzés közbeni labdadobálás).

Legalább 48 órás pihenőidő betartása az edzések között a szöveti alkalmazkodás érdekében.

A kutatások, köztük százéves emberek bevonásával készült tanulmányok is megerősítik, hogy az izomszövet még igen magas korban is képes pozitívan reagálni a terhelésre.

A funkcionális képességek javulása független a korábbi sportmúlttól, így az erőnlét fejlesztése bármikor elkezdhető.