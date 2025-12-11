ARÉNA - PODCASTOK
Autó a sűrű ködben az M35-ös autópályán Debrecen közelében 2023. december 20-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Velünk marad a köd, kellemetlen melléktünetekkel

Infostart

Még mindig folytatódik a jellemzően borult, párás, ködös idő, de legalább marad a sokévi átlagnál enyhébb idő. A hétvégén ónos ködszitálás is előfordulhat.

Főként a Tiszántúlon, Baranyában és a hegyekben szakadozott fel a felhőzet és lehetett tapasztalni napsütést , másutt folytatódott a jellemzően borult, párás, ködös idő. A Dunántúlon helyenként megélénkülhet az északnyugatira forduló szél - írja a Hungaromet.

A maximum 4 és 8 fok között várható, de ahol kisüt a nap, ott ennél enyhébb időben lehet részünk. A napsütéses helyeken a csúcsérték a 10 fokot is eléri, amely általában 5-9 fokkal magasabb, mint a sokévi átlagnak megfelelő maximum ebben az időszakban.

Forrás: Facebook/HungaroMet
Forrás: Facebook/HungaroMet

A folytatásban, pénteken is párásan, ködösen indul a nap, ami napközben tartósan megmaradhat. Csak néhol vékonyodhat el a felhőzet. Csak kisebb körzetekben, illetve a magasabb hegytetőkön süthet ki a nap. Helyenként szitálás, ködszitálás előfordulhat. A nyugatias szél gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 3-9 fok között alakul.

Az Időkép szerint a hétvégén is velünk marad az unalomig húzott, túlnyomóan szürke, borongós, nyirkos idő. Ráadásul szitálás, ködszitálás, hajnalban néhol még ónos ködszitálás is előfordulhat. Legfeljebb a hegycsúcsokon számíthatunk napsütésre. A szél gyenge lesz, a csúcshőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.

