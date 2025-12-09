Köd, borultság, szitálás – de van egy jó hír is

Kedden általában borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, de nyugaton, délnyugaton átmenetileg szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A hegyvidéki tájakon ugyancsak naposabb lehet az idő. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között változik, de a naposabb részeken 10 fok felett alakulhat a maximum.