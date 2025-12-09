ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
Nyitókép: Pixabay

Köd, borultság, szitálás – de van egy jó hír is

Infostart

A fölénk helyeződő anticiklon a magasban érkező enyhe levegővel együtt lassan megpecsételi a napsütés sorsát.

Kedden általában borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, de nyugaton, délnyugaton átmenetileg szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A hegyvidéki tájakon ugyancsak naposabb lehet az idő. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között változik, de a naposabb részeken 10 fok felett alakulhat a maximum.

Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban. A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a két ország a jövőben összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseit.
 

Fontos törökországi megállapodásokról tett bejelentést a 4iG

Olajat keresnek a törökök a Balaton közelében: a Mol és a Turkish Petroleum együtt kutat

Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi

Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát nehéz lenne szeretni. Nem is kell. A politika nem szerelemről szól. De igazából még csak nem is érzésekről.

Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot

Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot

A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban. Sokan nincsenek tisztában a hátulütőkkel.

Thailand-Cambodia fighting spreads along border as death toll rises

Thailand-Cambodia fighting spreads along border as death toll rises

At least six people have been killed in the most serious confrontation between both sides since a ceasefire was brokered by US President Donald Trump in July.

