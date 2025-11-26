ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Éjszakai fények esőben, ahogy egy járdán és úttesten visszatükröződnek.
Nyitókép: Pixabay

Hó, fagy, eső – lesz itt minden, és Görög Adél is bekavar majd az időjárásunkba

Infostart

Újabb csapadékzóna érte el hazánkat, amely éjjel és szerdán fokozatosan halad kelet, északkelet felé. Mögötte szerdán nyugaton már elkezdhet szakadozgatni a felhőzet, illetve megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél.

Éjszaka a fokozatosan gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és szerdán késő délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az eső mellett szerda napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet.

A Dél-Alföldön hajnalig a déli, az Észak-Dunántúlon estétől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +9 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb.

Görögországban Adél névre keresztelték azt a ciklont, amely a következő napokban tőlünk délre helyezkedik el, és majd hétvégén beleszól Magyarország déli területeinek időjárásába. Adél várhatóan meleg levegőt és csapadékot hoz majd, de addig még aludnunk kell néhányat.

