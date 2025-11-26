Hó, fagy, eső – lesz itt minden, és Görög Adél is bekavar majd az időjárásunkba

Éjszaka a fokozatosan gyengülő csapadékzóna kelet, északkelet felé tevődik, és szerdán késő délutánra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az eső mellett szerda napközben az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is lehet.

A Dél-Alföldön hajnalig a déli, az Észak-Dunántúlon estétől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, olykor viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +9 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 3 és 9 fok között változik, a keleti határszélen lehet egy-két fokkal melegebb.

Görögországban Adél névre keresztelték azt a ciklont, amely a következő napokban tőlünk délre helyezkedik el, és majd hétvégén beleszól Magyarország déli területeinek időjárásába. Adél várhatóan meleg levegőt és csapadékot hoz majd, de addig még aludnunk kell néhányat.