Nyitókép: Unsplash

Kezdődik a balatoni kocsolyaszezon, kilenc helyen hamarosan indulhat a siklás

Infostart

Jó néhány helyen hódolhatnak szenvedélyüknek a korcsolyázás szerelmesei a Balaton környékén, még ha maga a tó egyre ritkábban is ad lehetőséget erre.

A szezon Nemesvámoson indul november közepén, majd Balatonalmádi, Balatonboglár, Fonyód, Siófok és Zalakaros következik. Decemberben Balatonfüred, Keszthely és Zamárdi is csatlakozik a téli sportok helyszíneihez, így a Balaton körül szinte mindenki találhat magának egy közeli pályát – írja a blikk.hu.

Balatonalmádiban november 30-tól február 1-ig lehet korcsolyázni a Platán korzón, ahol a hétvégéken adventi vásár és színes programok is várják a látogatókat.

Balatonbogláron november 29-én nyit a jégpálya, amely a kikötő mellett, festői panorámával és 700 négyzetméteres felülettel kínál lehetőséget a csúszkálásra.

Balatonfüred különleges, kanyargó jégpályája december 12-től február 1-ig várja a látogatókat, ahol a korcsolyázás élménye a tópart téli hangulatával és családbarát programokkal egészül ki.

Fonyódon november 29-től február 22-ig tart nyitva a műjégpálya, amely a Vigadó téren, ünnepi fényekkel és adventi hangulattal kínál varázslatos élményt.

Keszthelyen december 6-tól február 8-ig az Energia-téren található jégpálya ingyenesen használható, korcsolyakölcsönzési lehetőséggel és hétvégi büfével.

Nemesvámoson már november 15-én megnyílt a jégpálya, amely január 15-ig várja a látogatókat. A helyszínen az adventi hangulatot ünnepi fények és forró italok teszik teljessé. Siófokon november 28-tól február 15-ig a nagystrandon található jégpálya mellett egy téli élménypark is megnyitja kapuit.

Zalakaroson november 30-tól január 30-ig a Karos Korzón lehet korcsolyázni, ahol a díszített sétány, a forralt bor illata és a csillogó fények ünnepi hangulatot teremtenek.

Zamárdiban december 20-tól február 21-ig a Téli Korzó és Korcsolyapálya kínál lehetőséget a téli sportok kedvelőinek, miközben a Balaton-part fényei és a vidám programok gondoskodnak a felejthetetlen élményről.

