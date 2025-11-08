ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Kimegy a divatból a klasszikus fogamzásgátló? – ezek az alternatívák jöhetnek szóba

Infostart

Egy német nőgyógyász szerint sok nő csalódott, amiért nem kapnak orvosilag megalapozott tájékoztatást a tabletta kockázatairól és mellékhatásairól. Ha pedig olyan mellékhatásokat észlelnek, mint a libidó elvesztése és a depressziós hangulat, nem csoda, hogy a bizalom elveszett.

Az elmúlt három évben tíz százalékkal csökkent a felírt fogamzásgátló tabletták száma Németországban – derült ki az Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) által végzett kutatásból, amit a bien.hu tett közzé.

A felmérés szerint a 22 év alatti nőknek és lányoknak csak az egynegyede használ fogamzásgátló tablettát. Judith Bildau nőgyógyász saját tapasztalatairól és meglátásairól a német Elle magazinnak számolt be. Azt veszi észre, egyre több nő szkeptikus a hormonális fogamzásgátlókkal kapcsolatban, a fiatalabbak már inkább a hormonmentes alternatívákról érdeklődnek. A nőgyógyász szerint rendkívül problémás, hogy a hormonális fogamzásgátlókat gyakran „életmód termékként” írják fel, mert

sokan nem is tudnak róla, hogy ez egy olyan gyógyszer, ami bizonyos kockázatokkal és mellékhatásokkal járhat.

Ezzel együtt a német doktornő nem gondolja azt sem, hogy démonizálni kellene a hormonális fogamzásgátló módszereket. „Teljesen indokoltak, nem csupán nők milliói számára nyitották meg az utat az önmeghatározó szexualitás felé, hanem segítettek nekik a súlyos és fájdalmas menstruációs vérzés enyhítésében is” – hangsúlyozta. A fogamzásgátlókat és egyéb hormonális módszereket ugyanis jól bevett szokás alkalmazni komoly menstruációs panaszok enyhítésére is.

Judith Bildau úgy véli, nagyon sok nő csalódott, amiért nem kapott megfelelő tájékoztatást a tabletta kockázatairól és mellékhatásairól. Ha pedig olyan mellékhatásokat észleltek, mint a libidó elvesztése vagy a depresszió, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy inkább nem igénylik.

A nőgyógyász hangsúlyozta: manapság már minden lehetséges hormonkombináció és adagolás az orvostudomány rendelkezésre áll, ezért szerinte az orvosok felelőssége, hogy pácienseikkel közösen megtalálják a megfelelő eljárást. Megerősítette, hogy sok fiatal nő fél a tabletta rájuk gyakorolt negatív fizikai és pszichológiai hatásaitól, ezért figyelmeztetett, hogy mindig mélyreható orvosi tájékoztatásra és egyéni ellátásra van szükség.

Jelenleg még kevés hormonmentes alternatíva létezik, de az AOK kutatása szerint nagyon népszerű a klasszikus óvszer, illetve a természetes családtervezés is. Utóbbi az ovuláció nyomon követésén alapuló folyamat, amely segíthet megállapítani, hogy egy nő mikor tud állapotos lenni.

Egyre népszerűbbek az ösztrogénmentes mini tabletták is, amelyek csökkentik a trombózis és az embólia kialakulásának a kockázatát.

Ezeket a tablettákat bevehetik azok a nők is, akik nem szedhetnek kombinált fogamzásgátló tablettát. Éppen azért, mert azok a tabletták náluk valamilyen okból kifolyólag – például véralvadási zavar miatt – akár trombózist vagy embóliát is okozhatnak.

Kimegy a divatból a klasszikus fogamzásgátló? – ezek az alternatívák jöhetnek szóba

