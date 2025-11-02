ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Valószínű, hogy eddig rosszul mosott fogat

Infostart

Bár a fogmosás mindannyiunk számára rutinművelet, sokan követnek el egy apró, de annál nagyobb kárt okozó hibát, amely alááshatja fogaink hosszú távú egészségét. Dr. Sahil Patel brit fogorvos szerint a helytelen szokások éveket vehetnek el fogzománcunk védelmétől.

A legtöbb ember automatikusan bevizezi a fogkefét a paszta kinyomása előtt. Bár ez kellemesebb, habosabb érzetet ad, a szakember szerint éppen ez teszi kevésbé hatékonnyá a tisztítást.

"A fogkrém már eleve nedves állagú, és nincs szüksége plusz vízre. Ha mégis benedvesítjük a kefét, a paszta gyorsabban felhabzik, emiatt az emberek hamarabb kiköpik, mielőtt a hatóanyagok igazán működni kezdenének" – magyarázta Dr. Patel a The Sun-nak, amely alapján az egeszsegkalauz.hu cikke készült.

A korai habzás következménye, hogy a fluorid nem tud elég ideig a fogzománcon maradni, így nem képes hatékonyan megerősíteni azt.

A fogmosást befejező automatikus mozdulat, a vízzel történő öblítés szintén hiba lehet. Dr. Patel figyelmeztet:

ha közvetlenül a mosás után vizet kortyolunk, a fluorid nagy része kimosódik, mielőtt kifejthetné védőhatását.

Tanácsa szerint csak a maradék fogkrémet köpjük ki, de ne öblítsük le vízzel. Így a fluorid a mosást követő percekben is a zománcon marad, tovább védve azt.

Ami még fontos, hogy étkezés után egyből ne mossunk fogat. A savas ételek (pl. citrusfélék, bor, ecetes ételek) fogyasztása utáni azonnali dörzsölés mikrosérüléseket okozhat a fellazult fogzománcon.

A fogorvosok azt javasolják, várjon legalább 30 percet étkezés után, hogy a nyál természetes úton semlegesíthesse a savakat és visszaállítsa a száj pH-egyensúlyát.

