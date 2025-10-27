ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő Szabina
Windsock with Cloudy Sky
Nyitókép: by-studio/Getty Images

Brutális erejű, 150 km/h-s széllökések fenyegetnek – térkép, videó

Infostart

Hétfő estétől extrém erős, helyenként közel 150 km/h-s széllökések csapnak le az Alpok csúcsaira, beleértve a magyar túrázók körében népszerű keleti hegytömböket is. A viharos szél nemcsak életveszélyes helyzeteket idézhet elő a magashegyekben, hanem -10 fok alatti hőérzetet is okozhat.

40 m/s-os, tehát közel 150 km/h-s széllökések várható hétfő estétől az Alpok csúcsain, ideértve a magyarok által gyakran látogatott keleti tömböket is. Ez már bőven elég ahhoz, hogy egy túrázót egy óvatlan pillanatban szó szerint “levegyen a lábáról”, és kellemetlen, -10 fok alatti hőérzetet teremtsen – írja a Portfolio a The Weather on Maps bejegyzése alapján.

A helyzet ezen felül azért különösen veszélyes, mert a szélsebesség erősen növekszik a magassággal, a síkvidéken vagy völgyekben uralkodó szélviszonyokból kiindulva téves biztonságérzetünk lehet egy esetleges magashegyi túrára készülve – olvasható.

A magaslégkörben egész pontosan egy futóáramlás, a poláris jet húzódik Közép-Európa fölé. Ez a szélcsatorna biztosítja a gyakori frontátvonulást, valamint a magasabb légrétegekben a viharos szelet. Az év ezen szakában a gyenge besugárzás miatt főleg éjjel gyakran alakul ki „hideg légtó” a völgyekben, hegyközi medencékben, a nyugati széllel érkező enyhébb légtömeg pedig egyszerűen elsiklik ezek fölött.

Forrás: The Weather on Maps
Forrás: The Weather on Maps

A szélmaximum térkép ezért szinte leképezi a domborzatot – lilás színnel jelennek meg a magaslatok, ahol viharos szél fúj, míg citromsárgával a nyugodtabb völgyek, hegyközi medencék.

