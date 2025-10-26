Miért készül szépészeti beavatkozásra a fiatal magyar nők harmada?

Tízből négy magyar fiatal inkább nem elégedett a külsejével, az Ifjúságkutató Intézet felmérésében a megkérdezettek 34 százaléka adott közepes osztályzatot saját kinézetére, és mindössze 22 százalékuk volt elégedett azzal, amit a tükörben lát – ismertette adatait Kiss-Kozma Georgina, az intézet igazgatóhelyettese.

„Ha a válaszokat egy egytől ötig terjedő skálán képzeljük el, ahol az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedettek, az ötös pedig azt, hogy teljes mértékben elégedettek, akkor a magyar fiatalok átlagosan 3,22-es osztályzatot adtak a külsejükre. A nők átlagosan 3-as osztályzatot adtak a saját kinézetükre, a férfiak 3,4-re értékelték magukat, minden második férfi elégedett magával, a nők esetében ez az arány csupán 34 százalék” – mutatott rá.

A kutatás során egyetlen olyan csoportot találtak, ahol a megjelenésükkel elégedettek többségbe kerültek. Ők a diplomások, akiknél 51 százalék az elégedettek aránya, és csak 15 százalékuknak van baja a küllemével. A felsőfokú végzettségű fiatalok 3,4-es szintre, az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 3,1-re értékelték magukat.

A felmérés a szépészeti beavatkozások igénybevételére is kitért.

„A fiatalok körében a szépészeti beavatkozások elterjedtsége alacsony, ugyanis csupán az 5 százalékuk esett már át valamilyen szépészeti beavatkozáson. A nők körében a szépészeti beavatkozáson átesettek aránya 7 százalék, míg a férfiaknál ez 4 százalék csupán. Ennél jóval többen vannak azok, akik tervezik, hogy a jövőben igénybe vesznek ilyen szolgáltatást. A megkérdezettek 23 százaléka vallotta ezt. Itt is látszanak különbségek a nemek között, a férfiaknak csupán a 16 százaléka tervez szépészeti beavatkozást, a nők viszont majdnem kétszer ekkora arányban” – sorolta.

Kiss-Kozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese fontos tényezőnek nevezte a közösségi média használatát és hatását. Az ott mutatott tökéletes kép szorongáshoz vezethet, „negatív hatással van az önbecsülésre és az énképre, testképzavarokat okozhat, és akár szépészeti beavatkozásokra is sarkallhatja a felhasználókat”.