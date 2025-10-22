Ne örüljünk a magasabb hőmérsékleteknek, legfeljebb az esőnek!

Egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet; szinte egész Európát elárasztja egy enyhe, nedves légtömeg, amely a tőlünk északnyugatra elhelyezkedő ciklon előoldalán helyezkedik el.

No de jöjjenek a konkrétumok! Az enyhe (2-12 fok), szélcsendes, esős-felhős éjszaka után napközben tovább szakadozik a felhőzet, már hosszabb időre is kisüthet a nap, akár több órás napsütés is várható, felhősebb idő az Északi-középhegység térségében valószínű, ott alacsonyabb marad a hőmérséklet, de országosan 16 és 21 fok között várható árnyékban.

Csütörtökön majd a már említett ciklon előoldalán nagy területen megerősödik, viharossá is fokozódhat a délnyugati szél, ezzel pedig igencsak enyhe levegő érkezik fölénk, nem egy helyen 20 fok fölött lesz a maximum, de csütörtökről péntekre virradóra északnyugatira fordul a szél, csapadék jön (5-10 milliméter), akár zápor, zivatar keretei közt is, és erős lehűlés jön, nagy területen durva szél lesz.

Összességében a hosszú hétvégén, majd hétfőn-kedden több helyütt lesz eső az országban.