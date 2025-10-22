ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.29
usd:
335.34
bux:
103424.15
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Ne örüljünk a magasabb hőmérsékleteknek, legfeljebb az esőnek!

Infostart

Hosszú hétvége jön, de aki most utazik, lehet, hogy rossz lóra volt kénytelen tenni.

Egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet; szinte egész Európát elárasztja egy enyhe, nedves légtömeg, amely a tőlünk északnyugatra elhelyezkedő ciklon előoldalán helyezkedik el.

No de jöjjenek a konkrétumok! Az enyhe (2-12 fok), szélcsendes, esős-felhős éjszaka után napközben tovább szakadozik a felhőzet, már hosszabb időre is kisüthet a nap, akár több órás napsütés is várható, felhősebb idő az Északi-középhegység térségében valószínű, ott alacsonyabb marad a hőmérséklet, de országosan 16 és 21 fok között várható árnyékban.

Csütörtökön majd a már említett ciklon előoldalán nagy területen megerősödik, viharossá is fokozódhat a délnyugati szél, ezzel pedig igencsak enyhe levegő érkezik fölénk, nem egy helyen 20 fok fölött lesz a maximum, de csütörtökről péntekre virradóra északnyugatira fordul a szél, csapadék jön (5-10 milliméter), akár zápor, zivatar keretei közt is, és erős lehűlés jön, nagy területen durva szél lesz.

Összességében a hosszú hétvégén, majd hétfőn-kedden több helyütt lesz eső az országban.

Kezdőlap    Életmód    Ne örüljünk a magasabb hőmérsékleteknek, legfeljebb az esőnek!

időjárás

eső

ősz

hosszú hétvége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

Steven Pifer exnagykövet szerint meglehetősen kétséges a budapesti békecsúcs sikere, mivel továbbra is változatlan a Kreml háborúval és Ukrajnával kapcsolatos álláspontja.
 

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Biztonsági szakértő a Trump–Putyin találkozóról: óriási készültség várható az egész városban

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire” – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Bizonytalanná válhat a Trump–Putyin-csúcs megrendezése?

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot

Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot

Magyar idő szerint kedden késő este az amerikai elnök is kifejtette aktuális álláspontját a korábban belengetett budapesti békecsúcstalálkozó elhalasztásáról. Közben pedig megszólalt az orosz fél is a témában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliókat kaszálnak ezek a magyar melósok: mutatjuk, hol osztogatják az álomfizetéseket

Milliókat kaszálnak ezek a magyar melósok: mutatjuk, hol osztogatják az álomfizetéseket

A legnagyobb mértékben a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában esett vissza az új munkalehetőségek száma

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

Trump says he did not want 'wasted meeting' after plan for Putin talks shelved

The comments by the US president come after plans to meet his Russian counterpart over the war in Ukraine were put on hold.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 19:48
Apokaliptikus időjárást jósolnak 2100-ra Európában
2025. október 21. 10:24
Vonathosszabbításról tett bejelentést a MÁV, sok ezer embert fog érinteni
×
×
×
×