Egy bögre forró tea őszi napfényben
Nyitókép: Pixabay

Jönnek a fagyos éjszakák – mutatjuk a menetrendet

Infostart

Küszöbön az újabb lehűlés.

Néhány nap és visszaesnek a hőmérsékleti értékek, derül ki az Időkép előrejelzéséből. Az előttünk álló hétvégén várható 20 fok közeli hőmérsékletek már melegnek számítanak, a szeles időben azonban sokat romlik hőérzetünk. Ezután sarkvidéki eredetű légtömeg érkezik északról, hűvösebb nappalokat és fagyos éjszakákat hozva.

A lehűlést meghozó hétfői hidegfront sok csapadékkal nem kecsegtet, főleg záporok alakulhatnak ki a napos, gomolyfelhős, kissé szeles időben. A legjelentősebb változást a hőmérsékletekben tapasztaljuk majd: a hétfői 15-20 fokról, keddre 11-16 fok közé esnek vissza a csúcshőmérsékletek. Szerdától a fagyos éjszakák is visszatérnek, melyek során

a fagyzugos helyeken akár -5, -4 fokig is lehűlhet a levegő.

Az Időkép szerint nem kizárt, hogy új szezonrekord születik a jövő hét második felében.

Életmód    Jönnek a fagyos éjszakák – mutatjuk a menetrendet

