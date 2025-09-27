Tragikomédia Budapesten: saját kocsija ejtett rabul egy furgonost – videó

Nem elképzelhetetlen szituáció, hogy valaki a dugóban vagy éppen egy piros lámpánál kiszálljon a kocsijából és kikapjon valamit a csomagtartóból, amit benn felejtett, de szüksége van rá – írja a Vezess.hu.

Vélhetően hasonló helyzet állt elő Budapesten, a Dombóvári úton is. Azonban a furgon sofőrjének tervébe hiba csúszott és a raktér ajtaja rácsukódott, csapdába ejtve őt. Szerencsére mindezt a mögötte érkező, az eseményeket egyébként rögzítő taxis látta, és a segítségére sietett.

Más esetben lehetséges, hogy a mögötte érkezők egy darabig várakoztak volna, majd elkezdték volna kikerülni, a sofőr pedig talán segítséget sem tud hívni, mert a vezetőfülkében hagyta a telefonját.

A lap hozzáteszi, hogy a felvételen látható Renault Express hátsó ajtaját csak belülről lehet kinyitni és alapesetben sem ablak, sem átjárás nincs a raktér és a vezetőfülke között, így aki figyelmetlen, könnyen csapdába eshet.

A videó az autós portál weboldalán tekinthető meg.