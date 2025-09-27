ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Taxi car on the street at night
Nyitókép: Chalabala/Getty Images

Tragikomédia Budapesten: saját kocsija ejtett rabul egy furgonost – videó

Infostart

Sokakkal megesett már, hogy a piros lámpánál gyorsan hátramentek valamiért a csomagtartóhoz, azonban egy furgonos sikeresen csapdába ejtette magát, amiről videó is készült.

Nem elképzelhetetlen szituáció, hogy valaki a dugóban vagy éppen egy piros lámpánál kiszálljon a kocsijából és kikapjon valamit a csomagtartóból, amit benn felejtett, de szüksége van rá – írja a Vezess.hu.

Vélhetően hasonló helyzet állt elő Budapesten, a Dombóvári úton is. Azonban a furgon sofőrjének tervébe hiba csúszott és a raktér ajtaja rácsukódott, csapdába ejtve őt. Szerencsére mindezt a mögötte érkező, az eseményeket egyébként rögzítő taxis látta, és a segítségére sietett.

Más esetben lehetséges, hogy a mögötte érkezők egy darabig várakoztak volna, majd elkezdték volna kikerülni, a sofőr pedig talán segítséget sem tud hívni, mert a vezetőfülkében hagyta a telefonját.

A lap hozzáteszi, hogy a felvételen látható Renault Express hátsó ajtaját csak belülről lehet kinyitni és alapesetben sem ablak, sem átjárás nincs a raktér és a vezetőfülke között, így aki figyelmetlen, könnyen csapdába eshet.

A videó az autós portál weboldalán tekinthető meg.

Kezdőlap    Életmód    Tragikomédia Budapesten: saját kocsija ejtett rabul egy furgonost – videó

budapest

közlekedés

forgalom

segítség

taxis

sofőr

csapda

furgon

bezártság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz
Lánszki Regő főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen állapotban volt a Citadella, mikor átvette az állam, milyen koncepciókat kellett követni az állagmegóvási munkálatok és az új funkciók megtervezésekor, illetve hogy milyen újdonsággal várja majd a felújított erőd a látogatókat jövő évtől.
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.
 

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori

Hatalmas televíziós botrány rázta meg Amerikát: mutatjuk, mekkorát ment a sztori

Jimmy Kimmel már több mint két évtizede az amerikai televíziózás egyik meghatározó alakjának számít, akinek 2003 óta futó műsora az egyik legismertebb late night show a tengerentúlon. Épp ezért, nem meglepő, hogy a teljes világsajtón végigsöpört a hír, hogy Kimmel egyik, Charlie Kirkkel foglalkozó adása miatt az ABC bejelentette, hogy a nagy sikerű show többé nem kerül adásba. Az ügy a Google Trends adatai alapján hatalmas érdeklődést váltott ki az internetezőkből, ahogy az is, hogy az ABC hátraarca után a héten mégis folytatódhatott Kimmel műsora.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 07:00
Ha a Windows 10-et használ, akkor van egy nagyon jó hírünk
2025. szeptember 27. 06:15
Szomorú hír érkezett a Szegedi Vadasparkból
×
×
×
×