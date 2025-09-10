Most jó eséllyel tényleg itt a nyár vége - videó

A követlező napokban változékony, többször csapadékos idő érkezik.

Hajnalban sok helyütt megnövekedett a felhőzet, elszórtan gyenge intenzitású esőre is számítani kellett, de nem volt hideg éjjel (14-19 fok), néhány helyen pára, köd is volt.

Napközben aztán több órás napsütés mindenhol várható, de nyugaton, délnyugaton csak délelőtt.

A déli óráktól kezdődően elered az eső, először főként a Dunántúlon, majd egyre keletebbre is. Zivatar sem lesz kizárt - csak keleten nem.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-31 fok lesz.

Nagy mennyiségű csapadékra a Budapest-Zalaegerszeg-Sopron háromszögben lehet számítani.

A ciklon a következő napokban is meghatározó lesz.

Jó hír, hogy egyenletesebbé válik a csapadékmegoszlás.