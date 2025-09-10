ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Nyitókép: Pixabay
Nyitókép: Pixabay

Most jó eséllyel tényleg itt a nyár vége - videó

Infostart

Tőlünk délnyugatra ciklon alakul ki, amelynek áramlási rendszerében több hullámban valószínű csapadék. Lehűlésre nem kell készülni, a következő napokban is jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek.

A követlező napokban változékony, többször csapadékos idő érkezik.

Hajnalban sok helyütt megnövekedett a felhőzet, elszórtan gyenge intenzitású esőre is számítani kellett, de nem volt hideg éjjel (14-19 fok), néhány helyen pára, köd is volt.

Napközben aztán több órás napsütés mindenhol várható, de nyugaton, délnyugaton csak délelőtt.

A déli óráktól kezdődően elered az eső, először főként a Dunántúlon, majd egyre keletebbre is. Zivatar sem lesz kizárt - csak keleten nem.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-31 fok lesz.

Nagy mennyiségű csapadékra a Budapest-Zalaegerszeg-Sopron háromszögben lehet számítani.

A ciklon a következő napokban is meghatározó lesz.

Jó hír, hogy egyenletesebbé válik a csapadékmegoszlás.

"Több volt ebben"; "Visszük tovább a pozitívumokat" - Így látták a keskeny vereséget a főszereplők
Vezetett, majd vesztett állásból egyenlített, mégis kikapott a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliától hazai pályán. A 3-2-es vereséget a magyar főszereplők értékelték. A két gólt szerző Varga Barnabás butaságnak tartja azt a szabályt, amely miatt sárga lap járt neki. A további főszereplők szerint "több volt" ebben az egygólos vereségnél, készültek külön Cristiano Ronaldóra, pedig nem is kellett volna. Marco Rossi szövetségi kapitány magára vállalta a felelősséget a vereségért.
 

Magyarország–Portugália 2–3

Örmény-ír - Meghökkentő eredmény a magyar vb-csoport másik meccsén

Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Tovább száguldanak a magyar tőzsde sztárjai

Az ázsiai tőzsdéken többnyire esést láthattunk kedd reggel, ezt követően Európában óvatos emelkedést láthatunk, a német tőzsde azonban alulteljesít. A francia börze emelkedik azt követően, hogy kormányválság alakult ki az országban. Idehaza is jó a hangulat, a hétfői kereskedés után kedden is raliznak a Rába részvényei, miután a 4iG többségi részesedést szerez a vállalatban. Amerika mérsékelt emelkedést mutatott.

Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen

Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.

Hamas claims leadership survived Israeli attack in Doha, but confirms six deaths

Meanwhile, the White House says the Israeli strike "does not advance Israel or America's goals".

2025. szeptember 9. 05:45
Pörög a visszaszámlálás: hetei vannak hátra az egyik kedvelt Microsoft alkalmazásnak
2025. szeptember 9. 05:15
Veszélyesebbek a sötét színű autók, egy kutatás bizonyította be
