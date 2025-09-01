Halóriást fogtak a gyerekek Hevesben – fotó

Igazi horgászlegendává vált Paulenka Máté, a 12 éves fiú, aki az Alaszka Carp Lake 4-es faházánál olyan fogással örvendeztette meg a tavat és a közösséget, amelyet sokan egész életükben nem tapasztalnak meg. A 27,70 kilogrammos tőponty – egy gyönyörű, aranyszínű tükrös – nemcsak Máté, hanem az Alaszka Baits történetének is kiemelkedő pillanata lett – írta a Heol.

A Heves vármegyei lap beszámolója szerint a tó egyik legnagyobb lakóját türelemmel, odafigyeléssel, csapatmunkával és egy különleges csalival tudták kifogni Máté és fiatal társai.

(A nyitókép illusztráció.)