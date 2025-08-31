ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Lehet, hogy az MI írta a választ – különleges üzeneteket küld majd a közkedvelt csevegőapp

Infostart

Az újítással az applikáció az üzenetek megfogalmazásában segít majd a felhasználóinak, úgy, hogy alternatív szövegeket kínál fel.

Újabb, a mesterséges intelligencia segítségével működő funkciót készített a WhatsApp a felhasználóknak, hogy egyszerűbbé tegye a csevegést – írja a hvg.hu. A csevegőappos cég szerint az újítás lehetővé teszi, hogy a felhasználók átfogalmazzák, korrektúrázzák vagy módosítsák üzeneteiket, hogy annak más legyen a hangneme. Mindezt még azelőtt, hogy elküldenék azt a másik félnek.

A Writing Help, azaz az Írósegéd elnevezésű funkció a Meta Private Processing technológiáját használja, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a mesterséges intelligencia által generált szöveget kapjanak anélkül, hogy a Meta vagy a WhatsApp elolvasná az eredeti üzenetet vagy módosítási javaslatokat. Vagyis a felületen folyó csevegés továbbra is teljesen privát marad.

A funkcióval a felhasználók AI által generált javaslatokat kaphatnak az általuk megírt üzenet átfogalmazására, ami így lehet vicces is, de akár sokkal hivatalosabb is.

Utóbbira például akkor lehet szükség, ha az ember a munkatársaival, munkaadójával kommunikál, és nem tudja, hogyan kellene pontosan megfogalmaznia mondanivalóját.

Miután a felhasználó megírta az üzenetét, a ceruza ikonra koppintva indíthatja el az átfogalmazást, így a rendszer még a küldés előtt javaslatokat tesz a változtatásra. A felhasználó a kijelző alján választhatja ki, hogy az új szöveg milyen stílusú legyen.

A fejlesztők célja valószínűleg az lehet, hogy a felhasználók ne más mesterséges intelligenciákat használjanak a csevegéshez, hanem a Meta saját fejlesztésűjét. Az újdonság egyelőre csak néhány országban és csak angol nyelven érhető el, a globális bevezetés még várat magára.

