A mellrák elleni küzdelemnek is csapás volt a pandémia

A nők ne féljenek a mellráktól, hanem gyógyuljanak meg belőle – ezzel a küldetéssel jött létre még 2001-ben az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület. A félelemről le kellene szokni, de probléma az van – fogalmazott a szervezet elnöke. Vass László ismertetése szerint hazánkban évi 7,5-8 ezer közötti azok száma, akik megbetegszenek emlőrákban, és 2-2,5 ezer fő, aki áldozatává válik.

„Nem a 7 ezerből 2 ezer hal meg évente, mert az nagyon magas halálozási ráta lenne – emelte ki a szakember –, hanem a becslések szerint Magyarországon 70-80 ezer emlőrákos beteg él, akik élik az életüket, járnak kezelésre, és a maguk módján a gyógyulás irányába haladnak. A kétezer fős halálozás ezt a tömeget érinti” – magyarázta.

Nem szabad elhanyagolni a szűrést,

nem kell megijedni, ha kiderül és

nem szabad későn orvoshoz menni

– sorolta a legfontosabbakat Vass László, aki szerint komoly pozitívum, hogy ma már bátrabban lehet beszélni az emlőrákról, miután a társadalom objektívebben kezeli az ügyet.

A szűréseken való részvétel azonban már kevésbé ad okot a derűre,

annak ellenére, hogy pártállástól függetlenül 2001 óta a kormány finanszírozza azt, ami egyébként egy rendkívül költséges, sok szervezést igénylő aktivitás. A szakember elmondta, a program kezdetén még nagyon alacsony, 30 százalék körüli volt a részvételi arány, ami idővel közel 50 százalékos lett, de köszönhetően a járványnak, 2020-ban ismét 31 százalékra esett, miközben az ideális 70-80 százalék lenne.

Az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület elnöke hozzátette: amikor elindultak a mammográfiai vizsgálatok, a felfedezett daganatok mérete a 25 millimétert is meghaladta, pár éve azonban már eljutottak a 14 milliméterig, vagyis jóval korábbi stádiumban ismerik fel a betegséget, amivel a gyógyulás esélyi is nőttek. Most azonban a pandémia miatt sajnos újra több elhanyagolt daganattal találkoznak.

Nyitókép: Zania Studio/Getty Images