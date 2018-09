Ingyenes szűrést szerveznek a halálos kór ellen

A szakmai becslések szerint Magyarország lakosságának mintegy 1 százalékát érintik a krónikus vírushepatitisz fertőzések. Ám mivel e fertőzések évtizedekig (20-50 év) is lappanganak és

nem okoznak jellegzetes panaszokat, a fertőzöttek nagy része nem is tud a betegségéről és a fertőzőképességéről.

Bárki fertőzött lehet, aki pedikűrösnél vagy manikűrösnél valaha is megsérült, illetve más körömollóját, borotváját használja, aki szexuális élete során a partnertől származó vérrel szennyeződött (mikro-sérülés), aki akupunktúrás kezelésen vett részt, vagy akinek ismételten akár kicsit is emelkedettek a májenzim-értékei (ALT, AST, ill. GOT, GPT, GGT).

A rizikócsoportba tartoznak továbbá azok, akik 1992-93 előtt estek át műtéten, és vért, vagy vérkészítményt kaptak. Ebbe a csoportba tartoznak még az intravénás droghasználók, valamint a tetováltak, és testékszerrel rendelkezők akkor, ha nem megfelelő helyen, higiéniás körülmények között kapták a testfestést vagy a testékszereiket. Azok is a rizikócsoporba tartoznak, akiknek a családjában felmerült már ilyen betegség. Vannak olyanok is, akik a munkájuk során fertőződtek meg: egészségügyi, rendvédelmi dolgozók, rendőrök - vázolta fel az InfoRádióban korábban Werling Klára, a Vírusos Májbetegek Országos Egyesületének (VIMOR) alelnöke.

A szeptember 15-i ingyenes szűrés célja a fertőzöttek felkutatása, hogy minél hamarabb megkezdhessék a vírust elpusztító gyógykezelésüket, a hepatitis C ugyanis ma már rövid terápiás idejű, tablettás kezelésekkel jól gyógyítható - közölte a Vimor.

Nyitókép: Pixabay