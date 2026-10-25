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Mosolygós fiatal nő autót vezet naplementekor.
Nyitókép: Getty Images/BraunS

Videón a világ összes szabályát áthágó sofőr rendőri utolérése

Infostart

Menekülés a Hungária körúton, füstölni kezdett a kocsi, így ért véget a körözött nő ámokfutása.

Mint az Infostart szombaton beszámolt a gyorshírről, jogosítványa sem volt, két körözés is érvényben volt ellene. A menekülésnek végül az vetett véget, hogy füstölni kezdett az autója. A kocsiban ülők gyorstesztje is pozitív lett – a Budapesti Autósoknál landolt történet részleteiből kiderül, egy autós társaival együtt inkább kereket oldott, amikor meglátta maga előtt a rendőröket október 19-én Budapesten.

A 31 éves női sofőr közben 3 piroson is átment, kétszer pedig magasról tett a behajtási tilalomra.

A BRFK tájékoztatása szerint a jármű nem is lehetett volna már az utakon, érvényes kgfb sem volt rajta.

Az üldöző rendőrök többször is kérték, hogy álljon meg, végül a füstölés vetett véget a jelenetsornak, a 31 éves női sofőr, S. Jennifer beszámolója szerint pánikba esett a rendőrök láttán, két körözés is érvényben volt ellene.

A kocsiban ráadásul volt egy teleszkópos vipera is.

Mindhárom embert előállították a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra. Felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja, amit a rendőrség tájékoztatása szerint a gyorstesztek eredményei is megerősítettek.

Az esetről videó is készült.

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