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Nyitókép: Bodie45/Getty Images

Átment a szemközti sávba, bosszúból gázolt

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A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, aki egy áruházi összetűzés miatt előbb karddal fenyegette meg a biztonsági őrt, majd autóval akarta elütni az őr testvérét és annak feleségét.

A vádlott 2024. július 14-én ismerősével egy áruházban tartózkodott. Mivel kísérője meztelen felsőtesttel lépett az üzletbe, a biztonsági őr távozásra szólította fel őket. A vádlott felháborodva kiabált, szidalmazta és megöléssel fenyegette az őrt. Még aznap este, amikor a biztonsági őr közölte, hogy feljelentést tesz ellene a fentiek miatt, a vádlott karddal a kezében lefejezéssel fenyegette.

Három nappal később az autóját vezető vádlott észrevette az őr testvérét és annak feleségét, akik a szembejövő sávban közlekedtek. Ekkor gyorsított és a szemközti sávba áttérve szándékosan nekiütközött a sértettek járművének. Miután a sértett férfi kiszállt az autóból, a vádlott nekitolatott a kocsinak, amely az ütközés következtében a nővel együtt a betonozott árokba borult. Ezt követően a vádlott a menekülő férfi után hajtott és megpróbálta elütni. A sértett csak elugrással tudta elkerülni a gázolást – olvasható az ügyészségi közlésben.

A támadás következtében mindkét sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az Egri Törvényszék a vádlottat

  • emberölés bűntettének kísérlete,
  • életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, valamint
  • folytatólagosan elkövetett zaklatás vétsége miatt

5 év börtönbüntetésre, 6 év járművezetéstől eltiltásra, és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint a többszörösen büntetett előéletű vádlottal szemben, aki két felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményt, a törvény szigorának alkalmazása elengedhetetlen. Így magasabb tartamú fegyház fokozatú szabadságvesztés, közügyektől eltiltás, valamint végleges hatályú járművezetéstől eltiltás kiszabása indokolt.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

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