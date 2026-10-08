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Auto accident involving two cars on a city street; baleset karambol ütközés biztosítás kgfb
Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images

Részegen, jogosítvány nélkül okozott súlyos balesetet, majd utasaival együtt elszelelt – megrázó videó

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A baleset után a vétlen sofőr ottmaradt a roncsba szorulva, segítségért kiabálva. A rendőrök elfogták az elkövetőt, kemény büntetésre számíthat.

Részegen, jogosítvány nélkül okozott balesetet egy autós hétfőn Kiskunmajsa közelében, majd a másik jármű sérült vezetőjét hátrahagyva utasaival együtt elmenekült a helyszínről – számolt be róla a Bács-Kiskun megyei rendőrség Facebook-on közzétett videójában.

A súlyos karambolt és a tettesek menekülését egy másik autó fedélzeti kamerája is rögzítette.

A videón látható, ahogy egy szürke autó éppen lekanyarodna egy kereszteződésben, amikor a mögötte érkező jármű nagy sebességgel belecsapódik, és több méternyit taszít rajra, az árokba lökve azt.

Miközben többen a vétlen, járművébe szorult sofőrhöz sietnek, a másik autóból három ember kiszáll, majd a sérült segítségére sietés helyett elhagyja a helyszínt. Azt RTL úgy tudja, a roncsba szorult vétlen sofőr segítségért kiabált.

A menekülőket állítólag néhány szemtanú üldözőbe vette, így a rendőrök rövid időn belül el is fogták őket.

Az intézkedés során kiderült, hogy a balesetet okozó sofőrnek egy korábbi eltiltás miatt nem volt vezetői engedélye, ráadásul ittasan vezetett. A rendőrség szóvivője szerint a sofőr a kötelező követési távolságot sem tartotta be.

A hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását. Egy ügyvéd szerint akár letöltendő szabadságvesztést is kaphat, míg utasait szintén kihallgatták, nekik a segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelniük.

A rendőrség által közzétett videó itt tekinthető meg. A felvétel a nyugalom megzavarására alkalmas, csak erős idegzetűeknek javasoljuk:

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menekülés

közúti baleset

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