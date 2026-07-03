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Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Súlyos milliók miatt csapott le a TEK egy kormányhivatali vezetőre

Infostart / MTI

Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) közleményben az MTI-vel.

A megalapozott gyanú szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vállalkozó közel egymilliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához. A vállalkozó a pályázat elnyerése érdekében egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy pozitív elbírálás esetén az elnyert összeg 3 százalékát juttatja nekik. A vállalkozó sikeresen szerepelt a pályázaton, így az előzetes megállapodásnak megfelelően 2026. április elején

átadott a közvetítőnek 12 millió 600 ezer forintot, a közvetítő pedig ebből 5 millió forintot továbbadott a hivatalos személynek.

Ezután az osztályvezető értesült arról, hogy a vesztegetési pénzt átadó vállalkozó ismét pályázatot nyújtott be a kormányhivatalhoz, ezúttal 400 milliós nagyságrendben. Az osztályvezető tájékoztatta a közvetítőként közreműködő férfit, aki megkereste a vállalkozót és újra felajánlotta segítségüket. A pályázó az osztályvezető és társa segítségéért ezúttal 6 millió forintot ajánlott, amit csütörtökön adott át.

Pénteken a közvetítő eljuttatta az osztályvezetőnek a kenőpénzt, a nyomozó ügyészek ezután fogták el a Terrorelhárítási Központ közreműködésével az elkövetőket. Az ügyészek több helyszínen kutatást végeztek és bizonyítási eszközöket valamint több millió forintnyi kenőpénzt foglaltak le.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a közvetítőként eljáró férfit bűnsegédként elkövetett minősített hivatali vesztegetés elfogadása, míg az osztályvezetőt minősített hivatali vesztegetés elfogadása miatt hallgatta ki gyanúsítottként.

A nyomozó ügyészek a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése alapján indult eljárásban a hivatalos személyt őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatásának elrendelését - közölte a KNYF.

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