2026. január 28. szerda Karola, Károly
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Átvette a volánt a fiatalkorú utas, nem sokkal később jött is a karambol – képek

Infostart

A férfi, aki bevont jogosítványa ellenére eredetileg vezette a furgont, észlelte a közeledő közúti ellenőrzést, ezért cseréltek gyorsan a fiatal utassal, akinek viszont jogosítványa sem volt.

A Kecskeméti Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt vádat emelt egy fiatalkorúval szemben, aki rövidesen azután, hogy a felnőtt sofőrtől menet közben átvette a vezetést, fának hajtott az utasokkal teli furgonnal – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a jogosítvánnyal nem rendelkező fiatalkorú – a vádlott – 2024. október 12-én kora délután az 55. számú főúton Csávoly felől Baja irányába nappali látási és derűs időjárási viszonyok között utasként utazott az ismerőse által vezetett kisteherautóban. Rajtuk kívül az utastérben, valamint a raktérben további két férfi foglalt helyet. A korábban bevont jogosítványa ellenére autót vezető sofőr észrevette az út szélén zajló rendőri ellenőrzést.

A felelősségre vonás elkerülése érdekében menet közben helyet cserélt a mellette ülő fiatalkorúval.

Miután a fiatal átvette a volánt, egy kereszteződésben jobbra kanyarodás után áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol lehaladt az útpadkára és fának ütközött. A baleset következtében a zárt raktérben utazó testvére és egy másik, biztonsági övet szintén nem használó utasa többszörös csonttörést szenvedett.

Az ügyészség a fiatalkorút közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével - közérdekű munka büntetés kiszabását, valamint a közúti járművezetéstől eltiltását indítványozza. Ügyében a Bajai Járásbíróság fog dönteni.

forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség
forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség
forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség
forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Átvette a volánt a fiatalkorú utas, nem sokkal később jött is a karambol – képek

ügyészség

kecskemét

sofőr

sérültek

karambol

fiatalkorú

furgon

bács-kiskun vármegye

