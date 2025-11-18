ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.96
usd:
331.72
bux:
106072.63
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Majdnem megfojtotta a válni szándékozó feleségét

Infostart

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés kísérlete, személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki tudomást szerezve felesége válási szándékáról, lesből rátámadt és kis híján megfojtotta a hazatérő asszonyt.

A vád szerint a tompai férfi – a vádlott – házassága az állandó féltékenysége, rendszeres alkoholfogyasztása és erőszakos viselkedése miatt megromlott. Külföldi munkavégzése miatt 3-4 hét távollét után 1-1 hetet töltött otthon, azonban ekkor is gyakran bántalmazta, fenyegette és megalázó módon becsmérelte a feleségét, az ügy sértettjét – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

2024. október 4-én napközben a férfi külföldről többször hívta a sértettet, ő azonban munka közben nem fogadta a hívásokat. Idegességében a vádlott a közösségi oldalon meztelen fotókat tett közzé az asszonyról, aki ezek után megüzente, hogy válni akar.

A férj ekkor elhatározta, hogy megöli az asszonyt, egyúttal a végrehajtást is gondosan kitervelte. Két hét múlva titokban hazatért külföldről és a családi házuk mellett elbújva, lesben állva várta a hazaérkező nőt.

Amikor a nő beállt a garázsba, rejtekhelyéről előugrott és az autóból kiszállni készülő feleségére támadt. Visszalökte az ülésre és magukra zárta a jármű ajtaját.

Ezután elővette az e célból magával vitt kötelet, majd kihasználva az erőfölényét, valamint a sértett ijedtségét, a nő nyakára tekerte a kötelet és fojtogatni kezdte.

A sértett védekezésként a kötél alá csúsztatta az ujjait és megpróbált a szorításon lazítani. A vádlott azonban a magával hozott rongydarabot a nő szájába tömte, miközben többször ököllel megütötte a védekezni próbáló sértettet.

Végül a feleség kétségbeesésében és a szorult helyzetből való szabadulás reményében azt hazudta a férfinak, hogy nem akar elválni. A vádlott azonban csak azután vette le a kötelet az asszony nyakáról, miután kedvező választ kapott arra is, hogy az interneten közzétett fotók miatt sem tett feljelentést.

Azért, hogy a sértett ne tudjon az udvarán tartózkodó szomszédtól segítséget kérni, még percekig a járműbe bezárva tartotta, majd a kabátjánál fogva arra kényszerítette, hogy együtt menjenek be a házba.

Mivel a sértettnek komoly fájdalmai voltak, ezért a vádlott bekísérte a kiskunhalasi kórházba, ahol az asszony segítséget kért. A sértett a bántalmazás következtében zúzódásos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a férjet előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint kapcsolati erőszak bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat.

Bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Majdnem megfojtotta a válni szándékozó feleségét

vádemelés

kapcsolati erőszak

bács-kiskun vármegyei főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csendes Olivér: jelentősen megváltoztak az utazási szokások

Csendes Olivér: jelentősen megváltoztak az utazási szokások

A turizmus előtt több jövő is állhat, megeshet, hogy a világban nehéz lesz utazni a háborúk vagy a klímaváltozás miatt, de előfordulhat, hogy egy általános jólét miatt még többet utaznak az emberek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója. Beszélt arról is, hogy a pandémia óta jelentősen megváltoztak az utazási szokások, bizonyos dolgok nagyon felértékelődtek.
Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

Nébih-elnök a gyerekek tömeges ételmérgezésről: két dolog kizárható

A vizsgálatok még zajlanak, jelen pillanatban annyit lehet megállapítani, hogy nem valamilyen élelmiszer alapanyag vagy nem az étel elkészítése okozta a problémát – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke. Úgy véli, a jelenlegi szabályok megfelelőek, nincs szükség szigorításra, csak be kell tartani azokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas verseny indult Budapest egyik utolsó nagy üres területéért: hamarosan kiderül, mi épülhet a mini-Dubaj helyett

Hatalmas verseny indult Budapest egyik utolsó nagy üres területéért: hamarosan kiderül, mi épülhet a mini-Dubaj helyett

Vitézy Dávid fővárosi képviselő, a Podmaniczky Mozgalom vezetője bejelentette, 16 építésziroda jutott be a Rákosrendező fejlesztésére kiírt tervpályázat második fordulójába.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább

Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább

A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump welcomes Saudi's crown prince to White House, with Ronaldo also due to attend

Trump welcomes Saudi's crown prince to White House, with Ronaldo also due to attend

The football star plays in Saudi Arabia, and will be at the White House alongside the country's de facto leader Crown Prince Mohammed bin Salman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 15:33
Tagadja bűnösségét a pedofiliával vádolt óvodai dolgozó
2025. november 18. 15:20
Több tíz milliós kárt okoztak a külföldi betörők Budapesten
×
×
×
×