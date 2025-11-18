Majdnem megfojtotta a válni szándékozó feleségét

A vád szerint a tompai férfi – a vádlott – házassága az állandó féltékenysége, rendszeres alkoholfogyasztása és erőszakos viselkedése miatt megromlott. Külföldi munkavégzése miatt 3-4 hét távollét után 1-1 hetet töltött otthon, azonban ekkor is gyakran bántalmazta, fenyegette és megalázó módon becsmérelte a feleségét, az ügy sértettjét – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

2024. október 4-én napközben a férfi külföldről többször hívta a sértettet, ő azonban munka közben nem fogadta a hívásokat. Idegességében a vádlott a közösségi oldalon meztelen fotókat tett közzé az asszonyról, aki ezek után megüzente, hogy válni akar.

A férj ekkor elhatározta, hogy megöli az asszonyt, egyúttal a végrehajtást is gondosan kitervelte. Két hét múlva titokban hazatért külföldről és a családi házuk mellett elbújva, lesben állva várta a hazaérkező nőt.

Amikor a nő beállt a garázsba, rejtekhelyéről előugrott és az autóból kiszállni készülő feleségére támadt. Visszalökte az ülésre és magukra zárta a jármű ajtaját.

Ezután elővette az e célból magával vitt kötelet, majd kihasználva az erőfölényét, valamint a sértett ijedtségét, a nő nyakára tekerte a kötelet és fojtogatni kezdte.

A sértett védekezésként a kötél alá csúsztatta az ujjait és megpróbált a szorításon lazítani. A vádlott azonban a magával hozott rongydarabot a nő szájába tömte, miközben többször ököllel megütötte a védekezni próbáló sértettet.

Végül a feleség kétségbeesésében és a szorult helyzetből való szabadulás reményében azt hazudta a férfinak, hogy nem akar elválni. A vádlott azonban csak azután vette le a kötelet az asszony nyakáról, miután kedvező választ kapott arra is, hogy az interneten közzétett fotók miatt sem tett feljelentést.

Azért, hogy a sértett ne tudjon az udvarán tartózkodó szomszédtól segítséget kérni, még percekig a járműbe bezárva tartotta, majd a kabátjánál fogva arra kényszerítette, hogy együtt menjenek be a házba.

Mivel a sértettnek komoly fájdalmai voltak, ezért a vádlott bekísérte a kiskunhalasi kórházba, ahol az asszony segítséget kért. A sértett a bántalmazás következtében zúzódásos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a férjet előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint kapcsolati erőszak bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhat.

Bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.