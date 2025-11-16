Drámai részletek a kaposvári késelésről, egy fitneszedző az áldozat

A bűntény Kaposvár egy csendes utcájában lévő családi házban történt. A helyi források és a sajtóinformációk szerint az áldozat, a 23 éves, Adrienn nevű fiatal nő exbarátja a feltételezett elkövető - írja a borsonline.hu.

A feltételezett elkövetőt, B. Dánielt bilincsben vezették el a helyszínről szombat este. A feltételezések szerint a gyilkosságot egy vita előzte meg, amelynek során a férfi kést rántott, és halálra szurkálta a lányt.

A helybéliek döbbenten állnak az eset előtt. Az áldozatot a környéken lakó emberek mosolygós, kedves lányként ismerték. Egy helybéli elmondása szerint Adrienn nagyon sikeres fitneszedző volt.

„Nagyon kedves volt,

mosolygósnak láttam, így erre senki sem számított, hogy épp vele fog történni ilyen szörnyűség” – nyilatkozta a lapnak egy helybéli.

A Központi Főügyészség későbbre igért tájékoztatást.