2025. november 16. vasárnap
Picture of a numb hand of a woman showing death or unconsciousness
Nyitókép: sreeyashlohiya/Getty Images

Brutális gyilkosság Kaposváron

Infostart

Emberölés bűntette miatt indított eljárást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség egy kora este történt bűneset kapcsán a somogyi megyeszékhelyen. Az eset feltételezhetően este 6 óra körül történt.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivője, Kovács Katalin alezredes megerősítette a nyomozás tényét, hozzátéve, hogy a halaszthatatlan nyomozati cselekmények, beleértve az adatgyűjtést és a helyszíni szemlét, a rendőrség bevonásával jelenleg is zajlanak - írja a sonline.hu.

A szóvivő tájékoztatása szerint az elfogás és az előállítás megtörtént, ami azt jelenti, hogy a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

A bűncselekményt megelőzően a rendőrök megerősített jelenléttel ellenőrizték az autókat és igazoltatták a sofőröket Kaposvár belvárosában, a vasútállomás környékén.

Később több rendőrautó és mentő is érkezett a Könyves Kálmán utcába, ahol az egyenruhások egy családi ház előtt álltak meg. A borsonline.hu helybélieket idézett: Ez egy csendes környék, itt élünk évek óta. Megdöbbentő ez az egész. Én úgy tudom, hogy

egy 25 év körüli nő az áldozat,

akit a saját ismerőse gyilkolt meg.... Szörnyű - mondta a lapnak egy férfi.

2025. november 15. 21:37
Emberszafari Bosznia fővárosában, kiderülhet a teljes igazság
2025. november 15. 09:09
Lövöldözés Szerbiában, halottak
