Csákánnyal felfegyverkezve indul, hogy végezzen a volt párjával

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi tavaly nyáron többször megöléssel fenyegette korábbi élettársát és az asszony lányát. A gyanúsított egyik este magához vett egy csákányt, majd azzal egykori párjához indult azért, hogy megölje őt. A háznál összetalálkozott volt élettársa egyik férfi ismerősével.

A gyanúsított a csákánnyal fejbe akarta vágni a férfit, azonban elvétette, így a nyelével találta el a fejét. A sértett férfi könnyebb sérülést szenvedett – írták.

A férfi ellen emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A főügyészség a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelt – tudatta az ügyész.