Súlyosan megégett egy nő a férje hanyagsága miatt

A férfi 2025 júniusában a feleségével és közös barátjukkal beszélgetett a Balaton-parti nyaralójuk teraszán. A társaság egy bioetanol lámpát használt, melynek működését a vádlott felügyelte, és az este folyamán többször újratöltötte. A harmadik utántöltés során azonban nem tartotta be a használati utasítást, miszerint a kifogyott bioetanol pótlása előtt meg kell várni, amíg a fémtartály kihűl.

Amikor a vádlott levette a lámpa üvegbúráját, és elkezdte a feltöltést, a forró fémtartály magas hőmérséklete miatt berobbant a kannában lévő bioetanol gőze, meggyulladt a férfi közelben tartózkodó feleségének felső ruházata, és az égés átterjedt a nő felsőtestére. A vádlott és barátja mindent megtett a lángok gyors eloltásáért, azonnal hívták a mentőket,

de a nőnek így is nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes, másodfokú égési sérülései keletkeztek.

Jelezték, az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottal szemben életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt a bíróságra benyújtott vádiratában.