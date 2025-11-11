ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.46
usd:
332.48
bux:
107229.31
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Súlyosan megégett egy nő a férje hanyagsága miatt

Infostart / MTI

Szakszerűtlenül használt bioetanol lámpával okozott életveszélyes sérülést a feleségének egy férfi, vádat emelt ellene az ügyészség - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A férfi 2025 júniusában a feleségével és közös barátjukkal beszélgetett a Balaton-parti nyaralójuk teraszán. A társaság egy bioetanol lámpát használt, melynek működését a vádlott felügyelte, és az este folyamán többször újratöltötte. A harmadik utántöltés során azonban nem tartotta be a használati utasítást, miszerint a kifogyott bioetanol pótlása előtt meg kell várni, amíg a fémtartály kihűl.

Amikor a vádlott levette a lámpa üvegbúráját, és elkezdte a feltöltést, a forró fémtartály magas hőmérséklete miatt berobbant a kannában lévő bioetanol gőze, meggyulladt a férfi közelben tartózkodó feleségének felső ruházata, és az égés átterjedt a nő felsőtestére. A vádlott és barátja mindent megtett a lángok gyors eloltásáért, azonnal hívták a mentőket,

de a nőnek így is nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes, másodfokú égési sérülései keletkeztek.

Jelezték, az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottal szemben életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt a bíróságra benyújtott vádiratában.

Kezdőlap    Bűnügyek    Súlyosan megégett egy nő a férje hanyagsága miatt

égési sérülés

gondatlanság

hanyagság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott múltheti tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, Matolcsy György korábbi jegybankelnök működéséről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Az ukrán hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az energetikai szektorban. Érintett lehet Volodimir Zelenszkij korábbi üzlettársa és a jelenlegi igazságügyi miniszter is. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hatóságok valószínűleg már a nyár elején tudomást szereztek arról, hogy a korrupcióellenes nyomozóiroda vizsgálódik az energetikai szférában, ezért került napirendre a korrupcióellenes hivatalok függetlenségét korlátozó törvény, amit végül vissza kellett vonnia az elnöknek.
 

Orbán Viktor: ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Eszkalálódik a helyzet: robbanás rázta meg az atomhatalom fővárosát - Nyíltan megvádolták a szomszédos államot

Öngyilkos merénylet történt Iszlamabádban, Pakisztán fővárosában - a muszlim többségű ország a szomszédos Indiát vádolja - tudósít az Al-Dzsazíra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hiba várni januárig: ennyivel fizetsz majd többet, ha nem kötöd meg még idén a biztosítást

Óriási hiba várni januárig: ennyivel fizetsz majd többet, ha nem kötöd meg még idén a biztosítást

Egy előrehozott döntéssel 20 év alatt akár több százezer forintot lehet spórolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 19:04
Netes pedofilokat csuktak le Németországban
2025. november 10. 15:10
Kíméletlen drograzziát tartott a rendőrség egy belvárosi szórakozóhelyen
×
×
×
×